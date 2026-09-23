Tomógrafo MóvelFoto: Reprodução
A extensão do período ocorre por meio da parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. O atendimento é destinado exclusivamente a pacientes previamente agendados pela Regulação Municipal.
Até a tarde desta quinta-feira (17), o equipamento já havia realizado 281 exames em São Pedro da Aldeia. Com a permanência da unidade, novos atendimentos poderão ser realizados durante a próxima semana, de acordo com os agendamentos feitos pela rede municipal de saúde.
Atendimento segue no Centro
O serviço integra uma ação voltada à realização de exames de tomografia computadorizada para pacientes encaminhados pela rede municipal de saúde. A permanência do equipamento permite que os atendimentos já previstos pela Regulação Municipal sejam realizados no próprio município, sem a necessidade de deslocamento para outras cidades para esse procedimento.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que o atendimento não funciona por demanda espontânea. Apenas pacientes que foram previamente agendados pela Regulação Municipal poderão realizar os exames durante o período da ação.
Documentos necessários para o exame
A orientação é que os documentos sejam levados no momento do atendimento para a conferência das informações e realização do procedimento. O pedido médico deve ser apresentado na versão original para que o exame seja realizado conforme o agendamento.
A Secretaria Municipal de Saúde também alerta que não serão realizados exames com contraste durante a permanência do equipamento em São Pedro da Aldeia.
Laudos serão disponibilizados pela internet
Os laudos serão disponibilizados por meio da plataforma da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ). Segundo as informações divulgadas pelo município, o resultado deve ficar disponível aproximadamente 10 dias após a realização do exame.
O Tomógrafo Móvel permanece na Praça Agenor Santos até o dia 26 de setembro, com atendimento das 8h às 15h, conforme o agendamento realizado pela Regulação Municipal.
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