Tomógrafo Móvel - Foto: Reprodução

Tomógrafo MóvelFoto: Reprodução

Publicado 23/09/2026 14:57





A extensão do período ocorre por meio da parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. O atendimento é destinado exclusivamente a pacientes previamente agendados pela Regulação Municipal.



Até a tarde desta quinta-feira (17), o equipamento já havia realizado 281 exames em São Pedro da Aldeia. Com a permanência da unidade, novos atendimentos poderão ser realizados durante a próxima semana, de acordo com os agendamentos feitos pela rede municipal de saúde.



Atendimento segue no Centro O atendimento do Tomógrafo Móvel em São Pedro da Aldeia foi prorrogado até o dia 26 de setembro. O equipamento, que seria retirado neste sábado (19), permanecerá no município por mais uma semana para ampliar a oferta de exames de tomografia computadorizada.A extensão do período ocorre por meio da parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. O atendimento é destinado exclusivamente a pacientes previamente agendados pela Regulação Municipal.Até a tarde desta quinta-feira (17), o equipamento já havia realizado 281 exames em São Pedro da Aldeia. Com a permanência da unidade, novos atendimentos poderão ser realizados durante a próxima semana, de acordo com os agendamentos feitos pela rede municipal de saúde.

Com a prorrogação, os exames continuam sendo realizados das 8h às 15h. A unidade tem capacidade para atender até 100 pacientes por dia e permanece instalada na Praça Agenor Santos, conhecida como Praça da Igreja Matriz, no Centro da cidade.



O serviço integra uma ação voltada à realização de exames de tomografia computadorizada para pacientes encaminhados pela rede municipal de saúde. A permanência do equipamento permite que os atendimentos já previstos pela Regulação Municipal sejam realizados no próprio município, sem a necessidade de deslocamento para outras cidades para esse procedimento.



A Secretaria Municipal de Saúde reforça que o atendimento não funciona por demanda espontânea. Apenas pacientes que foram previamente agendados pela Regulação Municipal poderão realizar os exames durante o período da ação.



Documentos necessários para o exame

Os exames disponibilizados pelo Tomógrafo Móvel são realizados sem a utilização de contraste. No dia do atendimento, o paciente agendado deve apresentar documento de identificação, Cartão SUS, comprovante de residência e o pedido médico original.



A orientação é que os documentos sejam levados no momento do atendimento para a conferência das informações e realização do procedimento. O pedido médico deve ser apresentado na versão original para que o exame seja realizado conforme o agendamento.



A Secretaria Municipal de Saúde também alerta que não serão realizados exames com contraste durante a permanência do equipamento em São Pedro da Aldeia.



Laudos serão disponibilizados pela internet

Após a realização do exame, os pacientes receberão um protocolo com orientações e informações para consultar o resultado pela internet.



Os laudos serão disponibilizados por meio da plataforma da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ). Segundo as informações divulgadas pelo município, o resultado deve ficar disponível aproximadamente 10 dias após a realização do exame.



O Tomógrafo Móvel permanece na Praça Agenor Santos até o dia 26 de setembro, com atendimento das 8h às 15h, conforme o agendamento realizado pela Regulação Municipal.