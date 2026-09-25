Doses para cães e gatos estarão disponíveis das 8h às 17h em diversos pontos de vacinação do município - Foto: Reprodução

Doses para cães e gatos estarão disponíveis das 8h às 17h em diversos pontos de vacinação do municípioFoto: Reprodução

Publicado 25/09/2026 18:52

São Pedro da Aldeia realiza neste sábado (26) o Dia D de Vacinação Antirrábica para cães e gatos. A ação acontece das 8h às 17h, em 14 pontos distribuídos por diferentes bairros do município. A campanha é voltada para animais adultos ou filhotes com idade superior a três meses e busca ampliar a proteção contra a raiva. Confira os pontos de vacinação e localize o endereço mais próximo.



A dose aplicada será de 1 ml para cães e gatos. Os tutores devem, preferencialmente, levar a carteirinha de vacinação do animal para que a nova dose seja registrada, incluindo informações sobre lote e validade do imunizante.



A vacinação será realizada somente quando o animal estiver acompanhado por uma pessoa maior de 18 anos. A contenção durante a aplicação é responsabilidade do tutor, que deve verificar se a coleira e a guia, corrente ou equipamento semelhante estão devidamente ajustados.



No caso dos gatos, a orientação é que sejam transportados em caixas apropriadas, reduzindo o risco de fuga ou acidentes durante o deslocamento e a aplicação da vacina.



Animais que não devem receber a vacina



Segundo as orientações da campanha, fêmeas gestantes ou em período de amamentação não serão vacinadas. A mesma recomendação vale para animais em período pós-cirúrgico ou que estejam muito debilitados.



Os vacinadores também poderão deixar de aplicar a dose em animais que apresentem comportamento excessivamente estressado ou agressivo e ofereçam risco durante a contenção.



Em situações específicas, a vacina poderá ser fornecida em dose única de 1 ml para aplicação imediata na residência. Para isso, o responsável deverá ser maior de idade e ter condições adequadas para conservar o imunizante, mantendo a temperatura indicada com gelo suficiente.



A Prefeitura orienta que não será permitida a liberação de frascos fechados para armazenamento ou aplicação posterior. A medida busca garantir as condições adequadas de conservação e aplicação da vacina.



Confira os pontos de vacinação



Os 14 locais funcionarão das 8h às 17h neste sábado. Os pontos estão distribuídos por diferentes bairros de São Pedro da Aldeia:



ESF Porto da Aldeia — Avenida Saputiaba, nº 35, Porto da Aldeia;

UBS Fluminense — Rua Rezende, nº 54, Fluminense;

ESF Praia Linda — Rua Nicolas Peregrino dos Santos, nº 66, ou Estrada de Ferro, nº 66, Praia Linda;

ESF Botafogo — Rua da Paz, nº 7, ou Rodovia Amaral Peixoto, Km 118, nº 07 (fundos), Botafogo;

ESF Baixo Grande — Rua Antônio Soares dos Santos, s/nº, Baixo Grande;

UBS Poço Fundo — Estrada do Boqueirão, s/nº, Poço Fundo;

ESF Alecrim — Estrada do Alecrim, nº 80, Alecrim;

ESF Ponta do Ambrósio — Rua Antônio Luiz Araújo, nº 120, Ponta do Ambrósio;

ESF Porto do Carro — Estrada do Alecrim, nº 388, Porto do Carro;

ESF Vinhateiro — Travessa Antônio de Araújo Mendonça, s/nº, Vinhateiro;

ESF Campo Redondo — Rua Luiza Terra, s/nº, Campo Redondo;

UBS Balneário — Rua São Jorge, s/nº, Balneário;

UBS Centro/Mossoró — Rua Ramiro Antunes, s/nº, Mossoró;

ESF Recanto das Orquídeas — Rua Lúcia Helena, s/nº, Recanto das Orquídeas.

