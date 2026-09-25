Doses para cães e gatos estarão disponíveis das 8h às 17h em diversos pontos de vacinação do municípioFoto: Reprodução
A dose aplicada será de 1 ml para cães e gatos. Os tutores devem, preferencialmente, levar a carteirinha de vacinação do animal para que a nova dose seja registrada, incluindo informações sobre lote e validade do imunizante.
A vacinação será realizada somente quando o animal estiver acompanhado por uma pessoa maior de 18 anos. A contenção durante a aplicação é responsabilidade do tutor, que deve verificar se a coleira e a guia, corrente ou equipamento semelhante estão devidamente ajustados.
No caso dos gatos, a orientação é que sejam transportados em caixas apropriadas, reduzindo o risco de fuga ou acidentes durante o deslocamento e a aplicação da vacina.
Animais que não devem receber a vacina
Segundo as orientações da campanha, fêmeas gestantes ou em período de amamentação não serão vacinadas. A mesma recomendação vale para animais em período pós-cirúrgico ou que estejam muito debilitados.
Os vacinadores também poderão deixar de aplicar a dose em animais que apresentem comportamento excessivamente estressado ou agressivo e ofereçam risco durante a contenção.
Em situações específicas, a vacina poderá ser fornecida em dose única de 1 ml para aplicação imediata na residência. Para isso, o responsável deverá ser maior de idade e ter condições adequadas para conservar o imunizante, mantendo a temperatura indicada com gelo suficiente.
A Prefeitura orienta que não será permitida a liberação de frascos fechados para armazenamento ou aplicação posterior. A medida busca garantir as condições adequadas de conservação e aplicação da vacina.
Confira os pontos de vacinação
Os 14 locais funcionarão das 8h às 17h neste sábado. Os pontos estão distribuídos por diferentes bairros de São Pedro da Aldeia:
ESF Porto da Aldeia — Avenida Saputiaba, nº 35, Porto da Aldeia;
UBS Fluminense — Rua Rezende, nº 54, Fluminense;
ESF Praia Linda — Rua Nicolas Peregrino dos Santos, nº 66, ou Estrada de Ferro, nº 66, Praia Linda;
ESF Botafogo — Rua da Paz, nº 7, ou Rodovia Amaral Peixoto, Km 118, nº 07 (fundos), Botafogo;
ESF Baixo Grande — Rua Antônio Soares dos Santos, s/nº, Baixo Grande;
UBS Poço Fundo — Estrada do Boqueirão, s/nº, Poço Fundo;
ESF Alecrim — Estrada do Alecrim, nº 80, Alecrim;
ESF Ponta do Ambrósio — Rua Antônio Luiz Araújo, nº 120, Ponta do Ambrósio;
ESF Porto do Carro — Estrada do Alecrim, nº 388, Porto do Carro;
ESF Vinhateiro — Travessa Antônio de Araújo Mendonça, s/nº, Vinhateiro;
ESF Campo Redondo — Rua Luiza Terra, s/nº, Campo Redondo;
UBS Balneário — Rua São Jorge, s/nº, Balneário;
UBS Centro/Mossoró — Rua Ramiro Antunes, s/nº, Mossoró;
ESF Recanto das Orquídeas — Rua Lúcia Helena, s/nº, Recanto das Orquídeas.
Em caso de mordida ou outra agressão provocada por um animal, a orientação é lavar imediatamente o local atingido com água e sabão e procurar atendimento médico para receber as orientações necessárias.
O animal envolvido na ocorrência deverá permanecer em observação durante dez dias, mantendo sua rotina normal de criação. A observação é uma das medidas utilizadas para acompanhar possíveis sinais relacionados à raiva após uma agressão.
A vacinação antirrábica é uma medida de prevenção voltada à proteção dos animais e também à saúde pública, já que a raiva pode ser transmitida aos seres humanos por meio da saliva de animais infectados, principalmente em situações de mordidas e arranhões.
Os tutores que pretendem participar do Dia D devem levar os animais aos pontos indicados dentro do horário de funcionamento e seguir as orientações de segurança para o transporte e a contenção durante a vacinação.
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