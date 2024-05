Vídeo mostra padre puxando o pescoço do bebê - Reprodução redes sociais

Publicado 29/05/2024 15:19

Depois da repercussão do caso do padre que deu um puxão em uma bebê durante um batizado em São Sebastião do Alto, a Diocese de Nova Friburgo publicou, nesta quarta-feira (29), uma decisão afastando temporariamente o padre Ricardo Pinheiro da Silva Schueller da Paróquia de São Sebastião. O sacerdote vai para um retiro de direção espiritual, com a restrição da celebração pública da missa, celebrando apenas reservadamente, segundo a diocese.

O caso aconteceu no último sábado (25) e repercutiu após o vídeo do incidente ser compartilhado nas redes sociais. A gravação mostra o bebê chorando no colo da mãe durante o batismo. Em certo momento da cerimônia, o padre puxa a cabeça da menina para prosseguir com o batismo, chegando a segurá-la pelo pescoço. O caso foi registrado pela família na 155ª Delegacia de Polícia (São Sebastião do Alto). Testemunhas e envolvidos estão sendo ouvidos, e os agentes estão realizando diligências para esclarecer os fatos.

De acordo com a nota da Diocese, a decisão foi tomada para atender prudentemente às necessidades da paróquia. Com a alteração, o padre Jandir Pereira Corrêa foi nomeado, em caráter provisório, como administrador da paróquia, mas ainda mantendo a função de reitor do Seminário Diocesano Imaculada Conceição.

Antes do afastamento, o religioso chegou a pedir desculpas através de uma postagem nas redes sociais da Diocese de Nova Friburgo, afirmando que o ato não foi intencional e reconhecendo seu erro.

“Caríssimos irmãos! Movido pelo espírito de Concórdia e de paz, quero pedir perdão a todos os que se sentiram entristecidos por minha atitude, na paróquia de São Sebastião. Reconheço minha falta de caridade com a família, a criança e os convidados. Ao término do batismo a família entrou em contato comigo na sacristia. Pude pedir perdão pelo ocorrido, embora não tenha sido intencional. Dom Luiz, nosso bispo, conversou comigo e passou suas orientações e correções. Conto com a compreensão e orações de todos! A vida é um aprendizado e em todas as ocasiões Deus quer nos santificar e nos purificar. O zelo pelos sacramentos deve estar acompanhado pelo espírito da caridade fraterna e solidária. Que Deus nos abençoe!", diz o texto publicado no domingo (26).