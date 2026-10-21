Polícia apreendeu drogas e arma em JamaparáFoto: Divulgação/38º BPM

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Enzo Gabriel
Uma mulher de 22 anos foi presa em flagrante na madrugada desta quarta-feira (21) após policiais do 38º Batalhão de Polícia Militar (38º BPM) encontrarem aproximadamente cinco quilos de maconha, uma pistola calibre .380 e cinco munições intactas na bagagem dela. A abordagem ocorreu durante uma fiscalização em um ônibus interestadual no distrito de Jamapará, em Sapucaia, na Região Centro-Sul Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, a equipe do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Jamapará fiscalizava o coletivo, que fazia o trajeto do Rio de Janeiro para Governador Valadares, em Minas Gerais, quando identificou uma passageira em atitude considerada suspeita. Os agentes realizaram buscas na bagagem da mulher e localizaram as drogas e o armamento.

Questionada pelos policiais, a passageira afirmou que receberia R$ 2.300 pelo transporte do material ilícito. De acordo com o relato apresentado à equipe, ela deveria levar a carga até a rodoviária de Governador Valadares, onde faria a entrega a uma pessoa cuja identidade não soube informar.

Após a localização dos entorpecentes, da arma e das munições, a mulher foi detida e encaminhada à 109ª Delegacia de Polícia (109ª DP), em Sapucaia. Na unidade, ela foi autuada em flagrante por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, permanecendo presa à disposição da Justiça.

Outra prisão em ônibus neste mês

O caso desta quarta-feira ocorre pouco mais de uma semana após outro passageiro ser preso durante uma fiscalização em um ônibus interestadual no município. Na madrugada do dia 11 de outubro, policiais do 38º BPM prenderam em flagrante um homem de 28 anos que transportava nove revólveres e 68 munições em um coletivo que também fazia a linha entre o Rio de Janeiro e Governador Valadares, em Minas Gerais.

Na ocasião, a abordagem aconteceu na BR-116, em Sapucaia. Segundo a Polícia Militar, o passageiro informou aos agentes que havia armas de fogo em uma mochila guardada no bagageiro, acima de sua poltrona. Na vistoria, foram encontrados quatro revólveres calibre .32 e cinco calibre .38, além de 57 munições de calibre .32 e 11 de calibre .38. Três das armas estavam com a numeração suprimida.

Ainda conforme a corporação, o homem relatou que tinha uma dívida de R$ 300 com traficantes e que deveria buscar o armamento em Magé, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, como forma de quitá-la. Ele também afirmou ter recebido antecipadamente R$ 1 mil pelo transporte.

O passageiro foi encaminhado à 109ª DP, onde permaneceu preso por suspeita de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Assim como no caso registrado nesta quarta-feira, a ocorrência envolveu o transporte de material ilícito em um ônibus interestadual com destino a Governador Valadares.