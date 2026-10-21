Polícia apreendeu drogas e arma em JamaparáFoto: Divulgação/38º BPM
Segundo a Polícia Militar, a equipe do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Jamapará fiscalizava o coletivo, que fazia o trajeto do Rio de Janeiro para Governador Valadares, em Minas Gerais, quando identificou uma passageira em atitude considerada suspeita. Os agentes realizaram buscas na bagagem da mulher e localizaram as drogas e o armamento.
Questionada pelos policiais, a passageira afirmou que receberia R$ 2.300 pelo transporte do material ilícito. De acordo com o relato apresentado à equipe, ela deveria levar a carga até a rodoviária de Governador Valadares, onde faria a entrega a uma pessoa cuja identidade não soube informar.
Após a localização dos entorpecentes, da arma e das munições, a mulher foi detida e encaminhada à 109ª Delegacia de Polícia (109ª DP), em Sapucaia. Na unidade, ela foi autuada em flagrante por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, permanecendo presa à disposição da Justiça.
Outra prisão em ônibus neste mês
Na ocasião, a abordagem aconteceu na BR-116, em Sapucaia. Segundo a Polícia Militar, o passageiro informou aos agentes que havia armas de fogo em uma mochila guardada no bagageiro, acima de sua poltrona. Na vistoria, foram encontrados quatro revólveres calibre .32 e cinco calibre .38, além de 57 munições de calibre .32 e 11 de calibre .38. Três das armas estavam com a numeração suprimida.
Ainda conforme a corporação, o homem relatou que tinha uma dívida de R$ 300 com traficantes e que deveria buscar o armamento em Magé, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, como forma de quitá-la. Ele também afirmou ter recebido antecipadamente R$ 1 mil pelo transporte.
O passageiro foi encaminhado à 109ª DP, onde permaneceu preso por suspeita de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Assim como no caso registrado nesta quarta-feira, a ocorrência envolveu o transporte de material ilícito em um ônibus interestadual com destino a Governador Valadares.
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