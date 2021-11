Peças encontradas com os suspeitos - Divulgação

Publicado 23/11/2021 23:16

Na última quarta-feira, 17 de novembro, policiais civis da 124ª DP de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, flagraram três indivíduos transportando peças de um veículo furtado, na Avenida Saquarema, na altura do bairro Porto da Roça.

Segundo os agentes, os três conduziam um veículo com várias peças de carro e não souberam explicar a origem. Com eles, a polícia encontrou 4 pneus com aro 13, 1 botija de gnv, 1 caixa de som automotivo. 1 rádio automotivo, 1 bateria, 1 catalizador, 2 galões de gasolina, 1 chave de roda e 1 macaco.

Eles foram encaminhados para a delegacia e lá foi constatado que as peças eram de um Fiat Uno que haviam sido furtadas naquele mesmo dia. A vítima, que estava na delegacia registrando a ocorrência reconheceu as peças encontradas com os suspeitos. Os dois homens foram presos por furto e corrupção de menor e o adolescente foi apreendido.