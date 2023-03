Prefeitura de Saquarema realiza competição de canoa havaiana nos dias 18 e 19 de março - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 02/03/2023 12:14 | Atualizado 02/03/2023 12:15

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, e a Federação de Canoa Havaiana do Estado do Rio de Janeiro (FCHERJ), realizarão, nos dias 18 e 19 de março, sábado e domingo, na Lagoa de Saquarema, no bairro Areal, a primeira das duas etapas do “VAA RJ”, marca do Campeonato Estadual de Canoa Havaiana do Rio de Janeiro, que é o maior do Brasil. As inscrições estão abertas, até o dia 8 de março, no site vaarj.com.br.



Atletas de todo o estado poderão se inscrever para as competições, que desde 2019 não acontecem na Região dos Lagos. Com patrocínio da Prefeitura de Saquarema, esta edição marca um recorde em premiações para o esporte no Brasil. Ao todo, R$ 50 mil estarão em disputa, sendo a categoria OC6 (Open Feminina e Masculina) a que oferece a maior recompensa aos atletas. As equipes que ficarem em primeiro lugar receberão R$ 6 mil. As segundas e terceiras colocações recebem R$ 3 mil e R$ 1,5 mil, respectivamente. De acordo com a FCHERJ, o número de participantes do campeonato também deve bater um novo recorde, com mais de 500 inscritos, vindos de diversas cidades como Niterói, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Paraty, Búzios, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Macaé e Araruama, além dos residentes em Saquarema.



“Estamos muito felizes em poder realizar uma competição como esta, em Saquarema. Este foi mais um passo dado para a consolidação de nossa cidade como a Capital do Esporte no Estado do Rio de Janeiro. Esses eventos movimentam nossa economia, nosso turismo e, também, geram empregos para a cidade”, comentou a prefeita de Saquarema, Manoela Peres.



Com diversas categorias e percursos, de 8km, 10km e 16km, o campeonato permite a participação de praticantes do esporte de quase todas as faixas etárias e também de paratletas. Além das competições denominadas Open, para atletas de todas as idades, há provas para juniores, nas categorias sub 16 e sub 19; e master, para pessoas com mais de 40 anos e acima de 50, 60 e 70. Nos dois dias de evento, a primeira largada acontecerá às 7h e a última às 12h30. Além disso, todas as provas serão transmitidas ao vivo pelo canal “VAA RJ”, no Youtube.