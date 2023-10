Teatro Municipal de Saquarema terá programação especial para as crianças neste domingo - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/10/2023 11:09

Saquarema - Em comemoração ao Dia das Crianças, o Teatro Municipal Mário Lago receberá neste domingo (15), dois espetáculos teatrais infantis.



Às 16h, será apresentado o espetáculo “Moana, uma Aventura no Oceano”, contando a história de uma jovem corajosa, filha de um chefe de tribo e vinda de uma longa linhagem de navegadores, que parte em uma aventura mar afora, junto com o lendário semideus Maui, para desvendar o desaparecimento de embarcações locais.



Às 18h, será a vez de “As Aventuras de Olaf”, onde o querido boneco de neve, em parceria com diversos heróis, precisa deter um grande bruxo que deseja bagunçar as histórias infantis, destruindo os contos de fadas e fazendo os personagens nunca mais voltarem para suas histórias.Ambas as peças têm classificação etária livre e são produções da Cia. Caixa de Retalhos, representada em Saquarema pela Mitidieri Produções. Os ingressos estão à venda pelo Sympla , através dos links , por R$ 50,00, R$ 25,00 (meia entrada) e R$ 20,00 (lote promocional). Mais informações podem ser obtidas pelo número (22) 98164-9893.O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Coronel Madureira, nº 77, Prédio da Prefeitura Municipal, no Centro de Saquarema, RJ.