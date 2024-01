Jiboia é encontrada e resgatada pela Guarda Ambiental de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/01/2024 14:29

Saquarema - A Guarda Ambiental de Saquarema realizou o resgate de uma cobra jiboia, na rua 44, no bairro de Jaconé, na noite da última segunda-feira (16). A serpente foi encontrada já capturada pelos moradores do bairro e os agentes identificaram que a contenção foi realizada de maneira indevida. A jiboia, um macho, adulto, com cerca 2,5 metros e 13kg, estava amarrada com um fio, o que poderia causar lesões e até mesmo o estrangulamento do animal. Após passar por avaliação veterinária, a serpente foi devolvida à natureza na manhã desta terça-feira (17).