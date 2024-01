Festival de Verão de Saquarema terá shows gratuitos até fevereiro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 18/01/2024 16:05 | Atualizado 18/01/2024 16:07

Saquarema - O cantor Dudu Nobre vai subir ao palco do Festival de Verão, neste sábado (20), a partir das 23h, em um show gratuito na Praça do Coração, no Centro de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Os cantores Marcelo Falcão e Thiago Martins já passaram pelo palco do Festival de Verão nas últimas duas semanas.



O Festival de Verão de Saquarema segue até o dia 3 de fevereiro com shows gratuitos, eventos esportivos e culturais.