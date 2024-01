Prefeitura de Saquarema realizará workshop gratuito para profissionais da área rural - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 18/01/2024 15:29

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, promoverá, no sábado (26), o Workshop Alpha Labs, um evento voltado para produtores rurais, acadêmicos e profissionais formados em medicina veterinária, zootecnia e agronomia, que buscam conhecimento e soluções sustentáveis para o setor agropecuário.

O local escolhido para esse encontro é a sede da Secretaria de Agricultura, localizada na rodovia Amaral Peixoto, km 52, em Sampaio Corrêa. Com uma programação diversificada, o workshop abordará temas cruciais para o desenvolvimento sustentável no setor agropecuário. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link O evento terá início às 09h e, entre os renomados palestrantes, está o médico veterinário Luís Picorelli, que compartilhará sua experiência sobre anemia infecciosa equina. Às 10h, Fábio Morais, experiente gestor, conduzirá uma palestra sobre a gestão do ESG, conceito que reúne as políticas de meio-ambiente, responsabilidade social e governança, em propriedades rurais. Uma abordagem estratégica e fundamental para a sustentabilidade e sucesso a longo prazo no meio agro. A partir das 11h, a parceria Alpha Ecologia também será destacada, com o médico veterinário Waldemir Aguiar, compartilhando informações sobre essa colaboração inovadora.O Workshop Alpha Labs visa incentivar sinergias entre profissionais, promovendo práticas sustentáveis e responsáveis.