Saquarema e SEBRAE realizarão a palestra "Empreenda-se"Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/01/2024 15:26

Saquarema - Iniciativa conjunta entre a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), viabilizará a realização da palestra “Empreenda-se”, evento que tem como objetivo oferecer ideias valiosas sobre empreendedorismo. O encontro acontecerá no dia 29 de janeiro, às 18h, no auditório do Centro Municipal de Educação Padre Manuel, que fica na Rua Domingos Aguiar Cardoso, nº 25, em Bacaxá.

A palestra marca o início da Trilha de Aprendizagem do Empreendedor, destacando-se como a primeira do programa. Essa iniciativa visa criar uma jornada educacional contínua, guiando empreendedores desde os primeiros passos até o desenvolvimento sólido de seus empreendimentos.

Especialização de todos

"Estamos realizando uma série de ações técnicas, como cursos, encontros, palestras e workshops, com o intuito de melhor qualificar a atuação de empreendedores do município, através da informação e do conhecimento. Nosso objetivo é fazer com que os empresários lucrem mais, ofereçam melhores salários e preços mais atrativos, numa conjuntura que favoreça a economia e a qualidade de vida da população de Saquarema”, explicou a Prefeita Manoela Peres.