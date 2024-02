Prefeitura de Saquarema intensifica ações para combater a proliferação da dengue na cidade - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 31/01/2024 21:19

Saquarema - Preocupada com os alertas sobre a alta incidência de Dengue em todo o território nacional, a Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem intensificando várias ações para combater a proliferação da doença no município.

Em parceria com os equipamentos da Saúde, como as ESFs, Postos de Urgência e Clínica da Mulher, o Programa Municipal de Combate às Arboviroses confeccionou um Plano de Ação para situação epidêmica, com o estabelecimento de local centralizado para recebimento dos casos suspeitos, dotado de suporte básico e avançado de equipamentos e recursos humanos caso necessário. Foi reforçada, ainda, a importância da notificação de casos suspeitos em tempo real, diariamente e estabelecido fluxo de coleta.Entre as medidas adotadas, a equipe de vigilância epidemiológica disponibiliza profissionais para realizar busca ativa nos prontuários e boletins de atendimento dos postos de urgência do município localizados nos três distritos e hospital a fim de, localizar pacientes com sintomatologia compatível e promover a investigação, notificação e encaminhamento para coleta. A Coordenação de Epidemiologia também realiza contato direto com a Secretaria Municipal de Urbanismo, para monitorar e solucionar os casos de água parada em terrenos baldios.Já a Coordenação de Promoção da Saúde vem desenvolvendo ações de promoção e prevenção dos agravos das arboviroses (doenças causadas pelos arbovírus, como o vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela, que englobam todos aqueles transmitidos por insetos e aracnídeos), diretamente nos postos de urgência do município e nos equipamentos de saúde públicos e privados, além dos espaços públicos, incluindo 47 escolas e 45 creches.Além da capacitação dos Agentes de Saúde e Agentes de Endemias para busca ativa, visita domiciliar e manejo, foram elaborados diversos folders temáticos sobre os modos de enfrentamento à dengue, para distribuição durante palestras, semanas da saúde e panfletagens nos espaços públicos, incluindo os equipamentos de saúde.Para auxiliar no manejo e identificação precoce do aumento da quantidade de mosquitos em cada região, foi implantado o método ovitrampas (armadilhas constituídas de um vaso de planta preto, no qual é adicionada água, uma palheta de madeira e substância atrativa para o mosquito) nas atividades da Vigilância Ambiental, em áreas sinalizadas com casos, acelerando as ações de combate ao mosquito.Atualmente, o Programa Municipal de Combate às Arboviroses concluiu os trabalhos de desinfestação nos bairros de São Geraldo, Gravatá e Barreira e hoje já estão sendo realizadas ações em Bacaxá e Verde Vale. Coqueiral e Basiléa serão beneficiados, bem como demais bairros, num total de 10, que tiveram maior incidência do vetor, conforme o Levantamento Rápido de Índice para Aedes Aegypti (LIRAa) e confirmação pelo ovitrampas. Em aferição realizada de 07 a 13 de janeiro de 2024, Saquarema teve o índice total 0,4 de infestação, o que ainda pode ser considerado baixo. Até o momento, foram registrados 58 casos de dengue e 6 de chikungunya no município.A Direção de Vigilância em Saúde de Saquarema, através do Programa Municipal de Combate as Arboviroses, que monitora e presta serviços de combate ao mosquito da dengue, rotineiramente, durante todo o ano, junto com o Coordenação de Promoção da Saúde ressalta a importância da população neste combate ao Aedes aegypti, tendo em vista que a proliferação se dá no interior das casas, por ser ele um mosquito altamente domiciliar. A recomendação é que todos usem 10 minutos por semana para vistoriar as suas casas, eliminando depósitos, inclusive as calhas dos imóveis, que possam acumular água.Para chegar diretamente ao público, na semana de 5 a 9 de fevereiro, ações voltadas para a mobilização e conscientização de prevenção à Dengue serão realizadas nos terminais rodoviários, em Saquarema e Bacaxá. Especificamente nos dias 8 e 9, a campanha percorrerá as orlas das praias de Jaconé, Vila, Barrinha e Itaúna, com o intuito de alcançar o maior número possível de veranistas.