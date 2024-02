Prefeitura de Saquarema oferece curso gratuito "Primeiros Passos para Empreender" - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/02/2024 15:38

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, está oferecendo aos moradores o novo curso gratuito "Primeiros Passos para Empreender".

As inscrições poderão ser feitas somente na próxima segunda-feira (5), a partir das 9h, no Centro de Capacitação José Carlos Cabral, que fica na Rua Segisfredo Bravo, nº 139, em Bacaxá, onde também serão realizadas as aulas.

Nesta rodada, serão ofertadas 20 vagas e as aulas terão início no dia 19 de fevereiro, no turno da noite. As inscrições serão por ordem de chegada e os interessados deverão estar munidos de duas fotos 3x4, comprovante de escolaridade até o 9º ano do ensino fundamental e comprovante de residência.