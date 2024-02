Prefeitura de Saquarema realiza a entrega da Creche Maria Eduarda Gonçalves dos Reis - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/02/2024 15:55

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, entregou aos moradores, na última quarta-feira (31), a Creche Maria Eduarda Gonçalves dos Reis, localizada na Cidade da Saúde, no bairro Verde Vale. A inauguração aconteceu a partir das 19h, na Rua Fábio Lúcio dos Santos; e a população compareceu ao local para participar das comemorações de mais esta conquista para o município de Saquarema.

A nova creche ampliará a oferta de vagas para a educação infantil na cidade, trazendo um ambiente seguro, equipado e acolhedor, levando mais conforto e uma melhor oportunidade de educação para as crianças do bairro. Com capacidade para atender até 110 alunos, das creches I, II, III e IV (crianças de 06 meses a 3 anos e 11 meses), em turnos parcial ou integral, a unidade possui 5 salas de aula climatizadas, parquinho, fraldário, áreas administrativas, vestiários, cozinha, jardins e hortas sensoriais, 3 solários e sala multiuso, distribuídos em aproximadamente 860m² de área construída. Adequada às normas de acessibilidade em vigor, a unidade está preparada para receber alunos e profissionais de educação com mobilidade reduzida.“Estamos aqui hoje em mais esta demonstração do apreço da Prefeitura pela educação de qualidade, desde o início da formação do estudante. Essa grande quantidade de creches que vêm sendo disponibilizadas para a população, é uma busca incessante que nós temos por possibilitar aos moradores condições para trabalhar e estudar, com tranquilidade, sabendo que os seus filhos estão bem cuidados, em segurança e alimentados. É o Estado cumprindo o seu papel, em detalhes, em benefício do bem-estar, do aprimoramento e da prosperidade do cidadão”, comentou a prefeita Manoela Peres.A população de Saquarema conta, hoje, com 12 creches e 20 casas creche municipais, além de 11 escolas municipais que contam com salas para atendimento aos alunos em idade de creche. Das 43 unidades de educação infantil existentes, 36 foram inauguradas, reinauguradas ou revitalizadas nos últimos sete anos. Para os próximos dias, outras 04 inaugurações de novas unidades estão previstas, beneficiando os moradores dos bairros Asfalto Velho, Bonsucesso, Jaconé e Jardim Ipitangas. Outras 11 creches estão em fase de construção para inauguração ainda em 2024.