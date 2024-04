Saquarema Surf Festival vai sediar a segunda etapa do Circuito Nacional Banco do Brasil em abril - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/04/2024 13:52

Saquarema - A Capital Nacional do Surf receberá, pelo quarto ano consecutivo, o maior festival da modalidade da América do Sul. O Saquarema Surf Festival, apresentado pela Prefeitura de Saquarema e em memória a Leo Neves, acontecerá de 15 a 21 de abril, na praia de Itaúna, e reunirá nomes consagrados do esporte mundial e nacional, além da nova geração. Neste ano, ocupará uma área quase duas vezes maior do que a edição anterior, com aproximadamente 1,2 mil metros quadrados. Com realização da 213 Sports, vertical de esportes da V3A, o evento é chancelado pela World Surf League Latin America e será válido pela segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe.



O Saquarema Surf Festival se consolidou no calendário dos grandes eventos nacionais e sul-americanos por abranger três competições distintas, que irão pontuar para os rankings regionais 2024/2025 da WSL Latin America: Qualifying Series, Longboard Pro e Pro Junior, nas categorias masculina e feminina, e com o princípio de igualdade na premiação para homens e mulheres. Trata-se da única etapa do WSL Qualifying Series da América do Sul, deste ano, com pontuação máxima de 5 mil pontos, onde também serão disputadas vagas para o Challenger Series 2025 (divisão de acesso para a elite mundial).



“É uma enorme satisfação chegar a quarta edição consecutiva e colaborar para o fortalecimento do surfe nacional, ao mesmo tempo que nos consolidamos como o maior festival de surfe da América do Sul, atraindo grandes nomes do esporte e sempre focados em fomentar a nova geração local, que não tem oportunidade de competir em eventos internacionais”, afirma Pedro Dau de Mesquita, CEO da 213 Sports. “Cedemos oito vagas para atletas convidados, e todas elas são para surfistas locais de Saquarema e de acordo com critérios de desempenho esportivo alinhados com a Associação de Surfe de Saquarema (ASS) e do Centro Municipal de Treinamento de Surfe. Serão quatro para o QS 5.000, duas no Longboard e duas no Pro Junior, divididos entre o masculino e feminino”, explica.



Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina, explica os motivos que fazem a expectativa para a segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe ser ainda mais alta: “O QS 5.000 é o mais elevado nível do Qualifying Series. Saquarema está acostumada a receber eventos grandiosos da modalidade, que enchem os olhos do público, não por acaso o Championship Tour e o Challenger Series também acontecem na cidade. Esta edição também reserva a presença de surfistas renomados e que devem alavancar ainda mais o espetáculo na Praia de Itaúna.”



Entre os atletas confirmados estão dois representantes da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris: João Chianca, o Chumbinho, atleta nascido em Saquarema e atual Top 4 do ranking mundial, e a catarinense Tainá Hinckel, campeã do Saquarema Surf Festival 2023 (QS 5.000) e atual campeã sul-americana de 2023/2024.



Já são aproximadamente 200 inscritos e o número pode superar os 215 do ano passado. Somente no QS 5 mil, são 131 participantes, como: Matheus Herdy, Alejo Muniz, Lucas Silveira, Lucas Chumbo, Matheus Navarro, Ryan Kainalo, Wiggoly Dantas, Valentin Neves (filho do ídolo local Leo Neves), Silvana Lima, Bela Nalu, Juliana Santos, Daniela Rosas (Peru), Laura Raupp, Kemily Sampaio e Yanka Costa.



No Longboard Pro, entre os confirmados estão os atletas da elite Jefson Silva, Anderson Silva, Jeferson da Silva e o peruano Matias Maturano (campeão do Saquarema Surf Festival 2023), além de Evelin Neves, Rayane Amaral, Kate Brandi, Viviane Skinne, Alexandre de Almeida Junior e Romoaldo Nascimento.



No Pro Junior estarão em jogo 1 mil pontos para os rankings da WSL Latin America e entre os confirmados, até o momento, estão muitos nomes da promissora geração do surfe nacional como: Cauet Frazão, Gabriel Klaussner (campeão do Saquarema Surf Festival 2023), Rickson Falcão, Daniel Dantas, Guilherme Lemos, Rodrigo Saldanha, Allany Tuze, Arena Rodriguez (Peru), Pamela Mel, Sophia Gonçalvez e Alexia Monteiro.



Nova geração e incentivo a atletas locais

O Saquarema Surf Festival vai além da competição. Dedicado a comunidade do surfe e também ao estilo de vida saquaremense, o evento mantém a tradição de revelar ídolos da modalidade. Desde 2021 se destaca o trabalho que vem sendo realizado pelo Centro Municipal de Treinamento de Surfe Leo Neves (surfista carioca falecido em 2019, bicampeão brasileiro e que fez parte da elite mundial), que atende gratuitamente atletas iniciantes e profissionais entre 10 a 20 anos, valorizando os talentos locais.



A prefeita de Saquarema, Manoela Peres, enfatiza a importância do trabalho do Centro de Treinamento. “É um orgulho para mim, como prefeita e cidadã de Saquarema, ver que é possível oferecer recursos, estrutura e uma organização que a cada ano supera expectativas. Hoje, os alunos e atletas do nosso Centro de Capacitação contam com excelência em estrutura e orientação para treinarem, e estão trazendo prestígio para nosso município e para nosso país”, explica.



“Cada edição foi essencial para consolidar o nome de Saquarema como a capital nacional do surf. Apesar de hoje a gente ter outros eventos esportivos muito bem-sucedidos aqui no município, não tenho dúvidas que os da WSL são os que mais impactam nossa economia, geração de empregos e a movimentação turística da cidade. Saquarema hoje respira esportes e é gratificante ver que não só os campeonatos realizados aqui estão inspirando novas gerações de atletas, mas também formando campeões e os levando por todo o mundo”, finaliza a prefeita.



Skate no Saquarema Surf Festival

Em 2024, o evento cresceu e vai explorar outras modalidades. Palco de grandes competições mundiais do surfe, a praia de Itaúna receberá nesta quarta edição uma competição de skate. Uma pista de 16 metros de comprimento por 10 metros de largura será construída para proporcionar um show de manobras no sábado, dia 20, com dois times. Um deles será o de Pedro Barros, medalhista olímpico (Prata em Tokyo 2020) e oito vezes campeão mundial no Skate Park.



Haverá uma seletiva interna na primeira fase, onde os times competem entre si. Já na segunda fase, os classificados se enfrentarão para garantir uma vaga para a final. Na Grande Final, a disputa será entre os dois melhores skatistas do masculino e do feminino.



Após a decisão do título haverá o Cash For Tricks. Nesta disputa, a pista ficará aberta para os atletas tentarem as melhores manobras, onde será avaliado o grau de dificuldade. Quem acertar será premiado com um valor em dinheiro.



Será uma semana bem agitada em Itaúna. O evento reunirá, ainda, várias atrações e ações de sustentabilidade, além de uma área de ativações de patrocinadores. Na sexta-feira (19) e sábado (20), a música invadirá o festival com shows de bandas locais. Haverá, ainda, uma arquibancada com capacidade para 120 lugares para que o público possa acompanhar as manobras dos skatistas.



A quarta edição do Saquarema Surf Festival é apresentada pela Prefeitura de Saquarema, tem patrocínio do Banco do Brasil, Monster Energy, G-Shock Brasil e Verde Campo e com apoio da Juçai e TVB. Parceiro institucional Feserj (Federação de Surfe do Estado do Rio de Janeiro) e ASS (Associação de Surfe de Saquarema). Com realização 213 Sports, vertical de esportes da V3A, o evento é licenciado pela WSL Latin America.