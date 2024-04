Prefeitura de Saquarema inaugurou novo posto de ESF José Pereira de Brito na segunda-feira (8) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema inaugurou novo posto de ESF José Pereira de Brito na segunda-feira (8)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/04/2024 11:52

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entregou à população nesta segunda-feira (8), o novo posto de Estratégia Saúde da Família (ESF) José Pereira de Brito, localizado na Rua 97, nº 798, ao lado do Posto de Urgência 24 horas de Jaconé. O posto teve seu espaço físico e capacidade de atendimento consideravelmente ampliados. A inauguração ocorreu às 18h e os moradores, convidados pelas redes sociais da Prefeitura, compareceram em grande número para conhecer as novas instalações.

fotogaleria

“Este novo posto de saúde vai ampliar o atendimento de saúde básica na região de Jaconé, o bairro que mais cresce na cidade. Aqui, os moradores terão acesso à saúde de qualidade e este posto terá grande importância no cuidado e prevenção de doenças na população”, afirmou a prefeita Manoela Peres.Dotado de amplas salas, equipamentos modernos e novas especialidades de atendimento, o posto conta com consulta médica, odontológica e de enfermagem, acompanhamento de gestantes (pré-natal), realização de exames laboratoriais e Papanicolau, curativos, vacinação, solicitação de exames complementares e de imagens, além de pesagem das famílias acompanhadas pelo Programa Auxílio Brasil. Equipes de Agentes Comunitários de Saúde, que atuam na prevenção de doenças, também farão visitas domiciliares às famílias cadastradas, a partir do novo posto. A ESF contará, ainda, com Médicos de Saúde da Família que visitarão pacientes impossibilitados de se locomover até a unidade.Com a inauguração, os moradores de Jaconé terão mais acesso à saúde de qualidade, podendo realizar consultas e procedimentos, com maior conforto, próximo de suas residências.