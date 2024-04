Casa do Educador foi inaugurada na última sexta-feira (5) em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

08/04/2024

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, inaugurou, na última sexta-feira (5), a Casa do Educador. Localizada na Avenida Saquarema, nº 911, a unidade é a primeira do Estado e representa um marco significativo no apoio aos profissionais da educação.

Criada com a missão de promover a educação continuada, a Casa do Educador foi projetada para capacitar os professores, fortalecer suas habilidades e proporcionar ferramentas necessárias para oferecer uma educação de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino. O espaço também será importante para potencializar a prática de todos os educadores saquaremenses e alinhar a proposta pedagógica da cidade.“Este espaço representa não apenas um edifício, mas sim um símbolo do investimento na formação e no crescimento pessoal e profissional dos nossos educadores, essenciais para o futuro das novas gerações”, comentou a prefeita Manoela Peres.Mais do que um local de formação, a Casa do Educador é um espaço de acolhimento, onde os professores podem compartilhar experiências, buscar apoio e aprimorar suas práticas pedagógicas. O nome escolhido para a instituição foi o da Professora Regina Lúcia Coelho de Sá, figura emblemática da educação no município, em reconhecimento ao seu legado e compromisso com o ensino.