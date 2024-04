Teatro Municipal de Saquarema receberá a apresentação de dois espetáculos no próximo fim de semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Municipal de Saquarema receberá a apresentação de dois espetáculos no próximo fim de semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 09/04/2024 10:44

Saquarema - O Teatro Mário Lago receberá a apresentação de dois espetáculos no próximo final de semana. No sábado (13), às 19h, acontecerá a exibição da peça "Ela Confiou na Vida". Já no domingo (14), às 16h30, será a Apresentação de Gala – 2024 dos alunos do Projeto Primeiro Passo.





Produzido pela LaborArte e a Cia. Encenadores Teatrais, o espetáculo tem no elenco Antonio Martins, Marlon Gomes, Sandra França, Marcos Machado, Tatiana Lira, Fabiana Santos, Nayara Moreno, Ruan Carlos, Allan Antunes e Luiza Monteiro.



Os ingressos estão disponíveis online



Projeto Primeiro Passo



No domingo, será a vez da Apresentação de Gala – 2024 dos alunos do Projeto Primeiro Passo. Com a direção de Patrícia Beltrão, serão exibidas coreografias diversas nas modalidades ballet clássico, jazz dance e dança moderna. "Ela Confiou na Vida" é o romance espírita de Zíbia Gasparetto, com adaptação de Antônio Martins e direção de Beto Sannves. O espetáculo é inspirado no texto ditado pelo espírito Lucius e resulta num romance muito bonito e repleto de positividade e confiança na providência divina. Com personagens fortes, senso de otimismo apurado e muitas vezes, até mesmo heroico, a história nos mostra a importância de se render e confiar em uma força maior. "É mais difícil nascer do que morrer. Morrer é voltar para casa, rever parentes e amigos. Nascer é ter de esquecer tudo, enfrentar as energias do mundo, encarar problemas mal resolvidos do passado, desenvolver dons e aprender as leis da vida!".Produzido pela LaborArte e a Cia. Encenadores Teatrais, o espetáculo tem no elenco Antonio Martins, Marlon Gomes, Sandra França, Marcos Machado, Tatiana Lira, Fabiana Santos, Nayara Moreno, Ruan Carlos, Allan Antunes e Luiza Monteiro.Os ingressos estão disponíveis online pelo Sympla e também podem ser adquiridos nos pontos de venda físicos: Shilo Pizzaria (Bacaxá - Rua Pereira) e Aloha Sushi (em frente à Delegacia), por R$50,00 + R$2,50 (taxa) e R$25,00 + R$2,50 (taxa) - meia entrada. A classificação etária é livre.No domingo, será a vez da Apresentação de Gala – 2024 dos alunos do Projeto Primeiro Passo. Com a direção de Patrícia Beltrão, serão exibidas coreografias diversas nas modalidades ballet clássico, jazz dance e dança moderna.

A classificação etária é livre e os ingressos podem ser adquiridos por R$30,00 e R$15,00 (meia entrada), na bilheteria do Teatro.



O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Avenida Cel. Madureira, nº 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.