Prefeitura de Saquarema segue com as obras da nova Avenida Litorânea, em Barra Nova - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/04/2024 12:10

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, está concluindo as obras de drenagem, pavimentação, adequação e urbanização da nova Avenida Litorânea, em Barra Nova. O local está sendo totalmente remodelado e deve se tornar um dos cartões postais da cidade. Com a conclusão das obras da Litorânea, a população do município ganhará um importante espaço cultural, esportivo e de lazer gratuito para utilização diária.