Prefeitura de Saquarema segue com ciclo de capacitação em primeiros socorros para os profissionais da educação - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/05/2024 19:30

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema deu continuidade ao ciclo de capacitação em primeiros socorros para os profissionais da educação no último sábado (11). Todo o corpo técnico das creches e escolas municipais está recebendo instruções para efetuar os primeiros procedimentos de socorro e resgate com foco na Lei Lucas.



Saquarema foi o segundo município do Estado do Rio de Janeiro a implementar a capacitação em atendimento à Lei Federal nº 13.722, sendo o primeiro de toda a Baixada Litorânea a concretizar essas ações. A capacitação começou no ano de 2022 e busca atender toda a Rede Municipal de Educação.



Excelentes resultados na prática



Renata de Souza Pinto, funcionária da Rede Municipal de Saúde, possui uma filha que estuda em escola pública municipal. Na sexta-feira (10), a menina de 7 anos se engasgou e precisou ser socorrida pelas funcionárias da unidade escolar. Por já terem recebido a capacitação na Lei Lucas, as profissionais aplicaram a Manobra de Heimlich (manobra para engasgo) o que fez com que a criança voltasse a respirar.



“Foi essencial o curso de Primeiros Socorros que os funcionários das escolas receberam. Hoje, graças a Deus e aos funcionários da escola, minha filha está bem. O agradecimento vai muito além dos funcionários… vai para o olhar de quem percebeu o quanto é importante que os profissionais saibam tomar as primeiras ações. Esse conhecimento salvou a vida da minha filha”, informou Renata.



A parceria entre as secretarias municipais de Saúde e Educação tem possibilitado grandes ações na cidade e, particularmente, o curso de primeiros socorros tem feito a diferença no cuidado com os alunos. As capacitações ocorrem em vários equipamentos de educação, obedecendo as agendas programadas.



A Lei Lucas foi assim denominada em referência ao menino Lucas Begalli que morreu, aos 10 anos de idade, de asfixia mecânica, por falta de primeiros socorros, em 2017, na cidade de Campinas – SP, durante uma excursão escolar, ao se engasgar com um pedaço de salsicha de cachorro-quente.