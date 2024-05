Prefeitura de Saquarema vai inaugurar nova sede do CRAS nesta quarta-feira em Jaconé - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/05/2024 19:36

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, vai inaugurar, nesta quarta-feira (15), a nova sede do CRAS de Jaconé. O equipamento será entregue à população do bairro em cerimônia que será realizada a partir das 17h30, na Rua 22, Lote 16, Quadra 2229, em Jaconé. Primeira forma de acesso da população ao Sistema Único de Assistência Social, o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) oferece diversos serviços com o objetivo de fortalecer a convivência familiar e com a comunidade.

O novo local ofertará o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Os cidadãos também receberão orientação sobre os benefícios assistenciais. Haverá atendimentos às famílias e indivíduos em situação de grave desproteção, pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros.

“O novo CRAS de Jaconé foi reformado e ganhou nova estrutura. Agora, a população terá um local mais acessível, que oferece conforto e qualidade nos serviços. Com a ampliação desta unidade de assistência social, aumentaremos a capacidade de atendimento e cobertura social em nossa cidade, ampliando nossa estrutura para atender melhor ao cidadão”, informou a Prefeita Manoela Peres.

O CRAS de Jaconé funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O equipamento, que recebeu o nome de Rita de Cássia de Mattos Guerra Mello, fará o atendimento aos moradores dos bairros Areal, Barra Nova, Boqueirão, Centro (Saquarema), Coqueiral, Gravatá e Jaconé.