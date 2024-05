Prefeitura de Saquarema realiza cerimônia de entrega de certificados de pós-graduação do COUNI - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/05/2024 16:27

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, realizou, nesta terça-feira (14), a cerimônia de entrega de 513 certificados de pós-graduação do Programa Conexão Universitária (COUNI). O evento aconteceu na Casa do Educador, no bairro Porto Novo.

As bolsas integrais de estudo foram ofertadas na Universidade de Vassouras (9 cursos), Estácio de Sá (6 cursos) e Centro Universitário Serra dos Órgãos (3 cursos). Todas as instituições de ensino superior passaram por credenciamento realizado pelo Município e as vagas foram distribuídas nas seguintes categorias: Categoria I – vagas para servidores públicos municipais estatutários da Prefeitura Municipal de Saquarema; e Categoria II – vagas para candidatos de ampla concorrência cuja renda per capita não exceda dois salários mínimos.“Hoje, vocês fazem parte da primeira turma de moradores beneficiados com as bolsas de pós-graduação. Este é um dia especial, assim como as demais cerimônias de entrega de certificados para a graduação. Com o COUNI, a Prefeitura está investindo no cidadão, formando mão de obra extremamente capacitada e qualificada para o mercado de trabalho. Em breve, nossa cidade será um celeiro de bons profissionais”, comemorou a prefeita Manoela Peres.Criado em 2022, o Programa Conexão Universitária é responsável por conceder 8.885 bolsas de estudos integrais aos moradores de Saquarema. Atualmente, são 8.372 alunos em cursos de graduação e 513 estudantes de pós-graduação. Além das bolsas de estudo, a Prefeitura também é responsável pelo transporte dos estudantes e pela concessão da Bolsa Permanência – auxílio financeiro destinado aos alunos do COUNI, durante o tempo em que eles estarão se aperfeiçoando, estudando e não terão como ganhar dinheiro.Para mais informações, os interessados em participar do Programa Conexão Universitária devem ficar atentos aos comunicados da Prefeitura de Saquarema nos canais oficiais de comunicação e no site