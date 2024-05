Prefeitura de Saquarema realiza a 1ª Feira da Empregabilidade e Empreendedorismo do município - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realiza a 1ª Feira da Empregabilidade e Empreendedorismo do municípioDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/05/2024 10:39

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, realizará, nesta quinta-feira (16), a 1ª Feira da Empregabilidade e Empreendedorismo do município. A feira acontecerá, das 13h às 19h, na sede do Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, na Rua Tiá Mello, nº 25, no bairro São Geraldo. A entrada é gratuita e não é necessária inscrição prévia para participar do evento.

Com o objetivo de lançar ideais do mercado de trabalho e divulgar a produção dos alunos do Centro de Capacitação, a feira contará com a participação de Secretarias da Prefeitura que levarão ao público programas que vêm sendo desenvolvidos, como a Sala do Empreendedor, o Emprega Saquá e as ações da Casa de Cultura Walmir Ayala, entre outros.

A 1ª Feira da Empregabilidade e Empreendedorismo conta com o apoio da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e do Serviço Social da Indústria (SESI).