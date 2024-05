Prefeitura de Saquarema comunica prazo final para o servidores regularizarem a abertura de conta salário no Banco Itaú - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema comunica prazo final para o servidores regularizarem a abertura de conta salário no Banco ItaúDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/05/2024 12:12

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema está comunicando aos funcionários da ativa, aposentados e pensionistas que recebem benefícios pelo Instituto de Previdência dos Servidores (IPRES), que o pagamento de salários será depositado, em breve, no Banco Itaú. A instituição venceu a licitação realizada pelo Governo Municipal para o gerenciamento da folha de pagamento e dos benefícios dos servidores ativos e inativos. O prazo para a abertura das novas contas termina no dia 31 de maio.

Como se cadastrar

Se o funcionário da ativa, aposentado ou pensionista já possui uma conta corrente no Banco Itaú, basta clicar no link e conferir as instruções para vincular sua conta ao pagamento do salário. Se ainda não é cliente, antes de baixar o app do Itaú e abrir a nova conta corrente, o servidor deve conferir o passo a passo para criar a conta. As informações estão disponíveis no link

De acordo com o cronograma de trabalho aprovado pelos representantes do Itaú, da Prefeitura de Saquarema e do IPRES, a previsão é de que o salário de junho já seja pago na nova instituição bancária. “É muito importante que os servidores façam a migração da conta bancária. O Santander não será mais o responsável pelo gerenciamento da folha de pagamento. Logo, quem não estiver com a vida bancária regularizada, terá problemas para receber o pagamento de junho”, informou o secretário municipal de Administração, Receita e Tributação, Hailson Ramalho.

Conforme o Banco Itaú, até o momento, 60,1% dos funcionários ativos da Prefeitura já abriram as novas contas. Mas, quando se trata dos aposentados e pensionistas, apenas 36% dos beneficiários abriram as novas contas.

Para agilizar a abertura de contas, as agências do Banco Itaú localizadas no Centro de Saquarema (prédio da Prefeitura) e em Bacaxá estão com atendimento especial desde o início do mês de maio. De segunda a sexta-feira, das 08h30 às 11h, as duas agências estão abertas exclusivamente para atender aos funcionários da Prefeitura.