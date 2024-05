Saquarema recebe mais uma edição do Aloha Spirit - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema recebe mais uma edição do Aloha SpiritDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/05/2024 16:41

Saquarema - Durante 10 dias, Saquarema será palco para mais uma edição do Aloha Spirit. Considerado o maior evento de esportes aquáticos do mundo, o Aloha Spirit tem início nesta sexta-feira (17), e seguirá até o dia 26 de maio.

O evento, que acontece em Saquarema desde 2022, reunirá centenas de atletas para competições variadas como Canoa Havaiana (distância e surfe), Apneia estática, Surfski, Paddleboard, Stand Up Paddle Race, o campeonato brasileiro de Longboard, Sup Surf e a Maratona Aquática. As provas serão realizadas na Lagoa de Saquarema e na Praia de Itaúna.Além das competições, moradores e turistas poderão participar de diversas atividades, incluindo aulas de yoga, festival de cinema ao ar livre e shows musicais. Um dos destaques é o show do cantor Gabriel O Pensador, que acontecerá no sábado, 25 de maio, às 20h, na Praia de Itaúna. Clínicas e palestras sobre esporte, meio ambiente e cultura também serão oferecidos para os competidores e espectadores.14h às 22h - Entrega de kits22h - Encerramento da arena5h30 - Abertura da Vila Aloha Spirit8h - Largada Maratona Aquática Travessia da Lagoa de Saquarema 3.8Km / RJ-128 Avenida Saquarema altura nº2.58010h - Premiação 3.8Km11h - Largada Maratona Aquática 2Km13h - Speedo Experience – Almoço com Betina Lorscheitter, teste dos equipamentos Speedo e bate papo com convidados14h - Largada Maratona Aquática 1Km15h30 - Encerramento Vila Lagoa e hora de curtir Itaúna e conhecer as assessorias campeãs com maior participação6h até 16h - Abertura da Vila Aloha Spirit7h - Triângulo de Fogo12h30 - SUP Dog16h - Encerramento Vila Lagoa8h às 22h - Entrega de kits9h - Campeonato Brasileiro de Stand Up Paddle Pró Race Técnico10h - Clínica Va’a Para Sempre. Prática Catamarã11h - Prova com os PCDs Aloha para todos e ASAS Surf Adaptado13h - Excursão na lagoa de Saquarema com o Projeto Paranã e Kanaloa Va’a Saquarema22h - Encerramento6h às 16h - Abertura da Vila Aloha Spirit7h - OC6 Masculino 60+ e Feminino 60+8h30 - OC6 Masculino Open10h - Premiação OC6 Masculino Open, 60+ e Feminino 60+10h - Stand Up Paddle Race Longa Pró Masculino (Apenas os que disputam Campeonato Brasileiro)10h01 - Stand Up Paddle Race Longa Pró Feminino (Apenas os que disputam Campeonato Brasileiro)10h02 - Prone Paddleboard Race Longa (Campeonato Brasileiro)10h03 - Stand Up Paddle Race Longa Pró, Amadores e Internacional. CAMPEONATO ALOHA SPIRIT11h30 - Stand Up Paddle Kids. CAMPEONATO ALOHA SPIRIT12h - Premiação Campeonato Brasileiro de Stand Up Paddle e Prone Paddleboard12h - OC6 Feminino Open13h30 - OC6 Masculino 50+ e Feminino 50+15h - OC6 Masculino 40+ e Feminino 40+16h30 - Premiação OC6 Feminino Open, 40+, 50+ e Masculino 40+ e 50+6h às 16h - Abertura da Vila Aloha Spirit7h - OC1/V1/OC28h45 - OC6 Mista10h - Paddleboard . CAMPEONATO ALOHA SPIRIT10h15 - SUP Pró Técnico. CAMPEONATO ALOHA SPIRIT10h20 - Premiação OC1/V1/OC2/OC6 Mistas10h30 - SUP Amador Técnico. CAMPEONATO ALOHA SPIRIT11h - SUP Estrangeiros Técnico. CAMPEONATO ALOHA SPIRIT12h - Premiação Stand Up Paddle Race Técnico Pró, Amadores e Estrangeiros6h - Abertura da Vila Aloha Spirit Itaúna7h - Abertura da Semana Bem-estar9h - Expo Aloha Ambiental. Projetos: Albatroz / Instituto BW / Secretaria do Meio Ambiente SMA10h - Cerimônia de abertura OC4 Surf16h - Encerramento da Expo Aloha Ambiental19h - Roda OC4 Aloha. Espaço Conexões6h - Abertura da Vila Aloha Spirit Itaúna8h - Início das baterias de Canoas OC4 Surf9h - Expo Aloha Ambiental. Projetos: Albatroz / Instituto BW / Secretaria do Meio Ambiente SMA (Espaço Conexões)10h às 12h - Canoa OC4 campeonato15h - Canoa OC4 Going-OnSessão especial para convidados que participaram da clínica, proporcionando uma oportunidade exclusiva de vivenciar a experiência na água.16h - Encerramento da Expo Aloha Ambiental16h30 - Yoga aberta ao público. Manô Araújo @yoga. saquarema19h - Cinema com Luau. Filme / Expedição Vou de CanoaCelebração festiva com música6h - Abertura da Vila Aloha Spirit Itaúna7h - Competição de Canoas Surf8h - Final Canoa OC4 Surf9h - Expo Aloha Ambiental. Projetos: Albatroz / Aruanã / Budiões / Costão Rochoso / Secretaria do Meio Ambiente SMA (Espaço Conexões)9h - 2° Encontro Regional Programa Bandeira Azul (Espaço Conexões) – Abertura do evento com a Expo Aloha Ambiental, em homenagem ao dia da biodiversidade, exposição de projetos parceiros do Programa Bandeira Azul de Saquarema10h30 - Palestra da Diretora do Bandeira Azul, Leana Bernardi “Impactos do Programa Bandeira Azul nas cidades do Brasil“11h30 - Mesa: “Experiências dos municípios Bandeira Azul na Região dos Lagos“10h às 12h - Canoa OC4 campeonato 14h00. Fórum Brasileiro de Canoa OC4 – Tema: “Brasileiro da categoria, vantagens e riscos”16h - Encerramento da Expo Aloha Ambiental16h - Cerimônia de premiação canoas OC416h30 - Yoga aberto ao público / “Respiração Consciente”. Fernanda Figueiredo @yoga_nandafigueiredo6h - Abertura da Vila Aloha Spirit Itaúna7h - Campeonato Brasileiro de Longboard e Sup Surf9h - Expo Aloha Ambiental. Projetos: Budiões / Costão Rochoso / Bandeira Azul / Secretaria do Meio Ambiente SMA /Sociedade do Mar (Espaço Conexões)16h - Encerramento da Expo Aloha Ambiental16h30 - Yoga aberto ao público. Manô Araújo @yoga.saquarema18h30 - Cinema na Praia / Documentário The Longest Paddle e Rota Polar5h30 - Yoga nascer do sol. Manô Araújo @yoga.saquarema e Fernanda Figueiredo @yoga_nandafigueiredo6h - Abertura da Vila Aloha Spirit Itaúna7h - Campeonato Brasileiro de Longboard e Sup Surf7h30 - Clínica Va’a Para Sempre. Apresentação e Palestra. Marcelo Dias INSCREVA-SE13h30 - Debriefing da Clínica + Introdução Performance Mental. Marcelo Dias15h - Treinamento aplicação de todas as técnicas da clínica e da performance mental. Marcelo Dias17h - Cinema na Praia / Rota Polar / Expedição Vou de Canoa18h30 - Cinema na Praia / Waterman. Instagram @waterman_movie5h - Abertura Vila Aloha Spirit Itaúna7h - Campeonato Brasileiro de Longboard e Sup Surf7h - Campeonato Brasileiro de Sup Race8h30 - Yoga aberta ao público. Renata Mozzini @remozzini17h30 - Cinema na Praia / Surf é coisa de Rico20h - Show Gabriel O Pensador6h às 16h - Abertura da Vila Aloha Spirit Itaúna7h - Campeonato Brasileiro de Longboard e Sup Surf7h - Campeonato Brasileiro de Sup Race8h - Apneia