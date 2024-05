Saquarema mais uma vez se destaca na geração de empregos, conforme dados do CAGED de abril - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 29/05/2024 21:05

Saquarema - Nesta quarta-feira (29), foram divulgados os dados de empregos com carteira assinada referentes ao mês de abril de 2024, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Novo CAGED do Ministério do Trabalho. Em abril, Saquarema gerou 160 novos postos de trabalho, quase 40 a mais do que no mês de março.

Com o resultado de abril, Saquarema já criou, nos últimos 12 meses, 2.019 novos empregos com carteira assinada, o que corresponde a um aumento de 16% do total de empregos disponíveis na cidade, ao 4º maior crescimento do Estado do Rio de Janeiro e ao maior da Região dos Lagos.

Ambiente de empregabilidade

“Esse resultado positivo é fruto de inúmeras ações postas em prática pela Prefeitura, de modo gratuito e continuado, para criar um ambiente de empregabilidade no município. Iniciativas como como a realização cursos, palestras, workshops, seminários e encontros sobre empreendedorismo e capacitação profissional, voltadas ao aperfeiçoamento e formação dos donos de negócios e seus contratados, além da criação da ferramenta ‘Emprega Saquá’, que divulga as vagas ofertadas para as pessoas que estão procurando emprego, vêm dando suporte a esse crescimento”, explicou a Prefeita Manoela Peres.