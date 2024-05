Prefeitura de Saquarema participa do I Seminário Interdisciplinar Sobre os Direitos da Mulher - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 30/05/2024 16:14

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, participou do I Seminário Interdisciplinar Sobre os Direitos da Mulher, organizado pela Comissão OAB Mulher, da Ordem dos Advogados do Brasil – RJ, de Cabo Frio. O evento ocorreu na última terça-feira (28), na Casa do Advogado, no bairro Braga.

O seminário teve como principal objetivo instruir os participantes a respeito dos direitos das mulheres. Com foco principal na Lei Maria da Penha, os palestrantes reforçaram os principais pontos que garantem os direitos daquelas que se tornam vítimas.

Atendimento de excelência

A equipe da Secretaria Municipal da Mulher de Saquarema foi convidada e pontuada como referência no atendimento à mulher vítima de violência. “Fomos apresentados como exemplo de atendimento de excelência às mulheres em nossa região. Isso nos mostra que todo o trabalho desenvolvido, não só aqui na Secretaria, mas com o apoio de demais setores e profissionais da Prefeitura, tem efeito prático e concreto na sociedade, principalmente para as mulheres saquaremenses”, afirmou a secretária municipal da Mulher, Larissa Azeredo.

Em Saquarema, a Secretaria Municipal da Mulher funciona de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h, na Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, 19, em Bacaxá, ao lado da Ricamar Pneus. No local, a Prefeitura oferece acolhimento e diversos serviços gratuitos para todas as mulheres saquaremenses, sejam elas vítimas de violência ou não. O telefone para contato é (22) 99859-7841.