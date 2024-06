Teatro Municipal de Saquarema receberá dois espetáculos no próximo fim de semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/06/2024 16:07

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago de Saquarema receberá dois espetáculos no próximo fim de semana, um voltado para os amantes da dança e o outro para o público infantil.

Sábado

No sábado (8), às 19h, o Grupo Daumas e Daumas Academia Escola de Dança (Daed), apresentam o espetáculo de dança “E se passaram 20 anos”, em comemoração às duas décadas de atividades artísticas e culturais no município de Saquarema, no grande Rio, no Brasil e no mundo. A direção é de Rita Daumas e a classificação etária é livre. Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 20,00 (antecipado), na Academia Daumas, localizada na Avenida Vilamar, 276 B, em Itaúna.

Domingo

No domingo (9), às 16h, será a vez “Roblox” uma peça em forma de jogo, dotada de linguagem lúdica e acessível, com a participação especial dos queridos Moob, Green e Orange, na qual as crianças se sentem parte da história.

Na peça, três crianças estão jogando “Roblox” quando, de repente, enfrentam a invasão de um hacker que ameaça destruir todo o sistema do jogo. Os personagens saem do mundo virtual para pedir ajuda aos jogadores e, juntos, embarcam em uma aventura cheia de ação, suspense e muita interatividade com a plateia.

A classificação etária é livre e os ingressos podem ser adquiridos por R$ 50,00 e R$ 25,00 (meia entrada), sendo que até sexta-feira (7), todos pagam o preço promocional, no Sympla , ou direto com a Produção, pelo número de WhatsApp (22) 98164-9893.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Avenida Cel. Madureira, 77 - térreo, no prédio da Prefeitura, no Centro de Saquarema.