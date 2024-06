Casa de Amamentação comemora um ano de inauguração em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 03/06/2024 15:56

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema comemorou o primeiro aniversário da Casa de Amamentação Sthephany Coutinho, no bairro Verde Vale. Criada no dia 30 de maio de 2023, a unidade vem salvando dezenas de vidas na cidade. Voltada para o atendimento de recém-nascidos, a Casa de Amamentação já realizou mais de 2,5 mil atendimentos desde a inauguração.

Os principais serviços buscados pela população são consultas, Teste do Pezinho, vacinas, e atendimento especial para recém-nascidos prematuros extremos e de baixo peso, que se recuperam graças ao processo de amamentação, não necessitando de reinternação médica.



A Casa de Amamentação tem por objetivo promover ações de incentivo à amamentação, proteger e apoiar a prática do aleitamento materno identificando, principalmente, bebês com dificuldades de pega e baixo peso, além de acompanhar e monitorar o desenvolvimento desses bebês até a prática segura para o binômio mamãe e bebê, oferecendo também orientações quanto à alimentação complementar saudável.



Prevenindo mortes



O local está equipado com espaços para recepção, sala de espera com TV, ar condicionado em todos os ambientes, espaço administrativo, duas salas exclusivas para amamentação em ambiente privativo, com poltrona confortável para facilitar a prática segura.



“O aleitamento materno é a estratégia mais segura, com zero custo e que previne mortes em crianças menores de cinco anos, visto que o leite materno é superior a qualquer outro leite nessa fase da vida, pois é um alimento completo que possui todos os nutrientes que o bebê precisa. Por isso a importância deste local”, afirmou a prefeita Manoela Peres.



Na Casa de Amamentação, equipes de enfermagem receberam treinamento para oferecer, além das orientações para a prática segura durante a amamentação, acompanhamento para ganho de peso, pesagem, teste do pezinho, além de oficinas para cuidado e preparo das mamas durante a amamentação.