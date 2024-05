Prefeitura de Saquarema pretende entregar nova creche em Jaconé nas próximas semanas - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema pretende entregar nova creche em Jaconé nas próximas semanasDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 31/05/2024 11:22

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, segue com as obras da nova creche de Jaconé, na Rua 113. A unidade faz parte do pacote de 15 creches, das quais cinco já foram concluídas, que serão entregues pela Prefeitura.

A edificação conta com 838,60 metros quadrados de área construída, cinco salas de aula, sala multiuso, lavanderia, cozinha, refeitório, banheiros, fraldário, lactário, salas administrativas, área de lazer e jardins sensoriais. Após a conclusão, aproximadamente 100 crianças serão beneficiadas com a nova unidade escolar. Construída no sistema modular, a creche utiliza peças pré-moldadas de concreto que oferecem mais rapidez e eficiência durante o procedimento de edificação.Nesta etapa, as equipes estão finalizando o polimento do piso em granitina por toda a área da creche. Além disso, a pintura do prédio segue em andamento e a ligação de energia elétrica definitiva já foi realizada por meio da concessionária ENEL.De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas, a obra será entregue nas próximas semanas, com a instalação e montagem de todos os móveis e equipamentos necessários para o funcionamento da unidade escolar.Em breve, a Prefeitura de Saquarema divulgará a data de inauguração da nova creche de Jaconé e convidará os moradores para celebrarem mais esta conquista.