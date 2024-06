Prefeitura de Saquarema inicia a campanha Junho Violeta - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 03/06/2024 15:26

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema inicia a campanha Junho Violeta, que alerta sobre a violência contra a pessoa idosa. Estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a campanha tem por objetivo sensibilizar a sociedade em prol do combate à violência contra idosos e a disseminação do entendimento da violência como violação aos direitos humanos.



De acordo com os dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), o Brasil registrou aumento no número de violações de direitos humanos contra pessoas idosas. Só nos três primeiros meses de 2024, foram registradas 42.995 denúncias de violações contra pessoas de 60 anos de idade ou mais. Número bem maior do que os do mesmo período de 2023, com 33.546 registros, e de 2022, com 19.764.



Disque 100 para denunciar



Entre os abusos mais comuns este ano, os destaques vão para negligência (17,51%), exposição de risco à saúde (14,68%), tortura psíquica (12,89%), maus tratos (12,20%) e violência patrimonial (5,72%). Em vários casos, os filhos aparecem como os agressores. Em todo país, é possível denunciar a violência pelo Disque 100, que funciona 24 horas por dia, nos sete dias da semana, de forma gratuita, com a identidade do denunciante preservada.



“Saquarema é uma cidade com altos índices de idosos residentes. A qualidade de vida da cidade é um atrativo para eles, que buscam descanso, tranquilidade e acesso aos serviços públicos. Além de garantirmos estes direitos, precisamos conscientizar a população sobre a violência contra a pessoa idosa, seja ela física, psicológica, patrimonial, etc. Os idosos precisam de nosso cuidado, carinho e atenção”, afirmou a prefeita Manoela Peres.



Confira a programação da campanha Junho Violeta:



04/06, às 9h: ação de conscientização no Centro Dia do Idoso de Jaconé;

04/06, às 14h: ação de conscientização no CRAS de Porto da Roça;

05/06, às 14h: ação de conscientização no CRAS de Jaconé;

10/06, às 9h: ação de conscientização nas instituições de longa permanência;

11/06, às 9h30: ação de conscientização no Centro Dia do Idoso de Bacaxá;

11/06, às 14h: ação de conscientização no CRAS de Rio d’Areia;

17/06, durante todo o dia: ação de conscientização nos equipamentos da Prefeitura;

18/06, às 14h: ação de conscientização no CRAS de Sampaio Corrêa;

25/06, às 9h: ação de conscientização na praça do bairro Jardim, juntamente com a Secretaria da Mulher;

25/06, às 14h: ação de conscientização na CRAS de Bonsucesso;

26/06, às 14h: ação de conscientização no Lar dos Idosos.