Prefeitura oferece mais dois cursos gratuitos na área de alimentos para os saquaremensesDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/06/2024 16:14

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), está oferecendo dois novos cursos gratuitos na área de alimentos.



As vagas são para o curso de Pizzaiolo e para o curso de Padaria. Cada curso conta com 16 vagas disponíveis, sendo as aulas de Pizzaiolo no turno da manhã e as de Padaria no turno da tarde.



Somando esses dois, a Prefeitura já ofereceu 26 cursos, apenas no ano de 2024. Em 2023, através dos dois centros de capacitação municipais, a Prefeitura ofertou 45 cursos com o objetivo de proporcionar o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida dos moradores.



Como se inscrever



As inscrições para os cursos de Pizzaiolo e de Padaria deverão ser feitas nesta quinta (6) e sexta-feira (7), das 8h30 às 22h, na secretaria do Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, localizado na Rua Tiá Mello, 25, em São Geraldo, e as aulas terão início na terça-feira (11), na carreta da Firjan que estará baseada no Porto da Roça.



Os interessados deverão cumprir alguns pré-requisitos para concorrer às vagas, como ter idade mínima de 16 anos, ter concluído o quinto ano do ensino fundamental e ser morador de Saquarema.



Por ocasião da inscrição, os interessados deverão estar munidos de documento de identidade (RG ou CNH), CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade (certificado, diploma, declaração de matrícula ou declaração de conclusão) e duas fotos 3×4. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 93300-5250.