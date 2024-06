Programa Novo Cidadão de capacitação para os moradores de Saquarema completa dois anos - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/06/2024

Saquarema - O Programa Novo Cidadão, implantado pela Prefeitura de Saquarema, segundo a Lei nº 2.247, do dia 01 de junho de 2022, completou dois anos no último sábado (1º). O programa tem como objetivo auxiliar na qualificação profissional e inclusão produtiva do jovem e do trabalhador desempregados, pertencentes a famílias de baixa renda, residentes no município de Saquarema, visando estimulá-los na busca por ocupação, bem como ampliar suas oportunidades de inserção e reinserção no mercado de trabalho.

Desde a sua implantação, ingressaram no programa 450 participantes, dos quais 150 ainda se encontram em processo de capacitação. Dos 300 que já passaram pelo processo, estima-se que cerca de 70%, pelo menos, tenham obtido aproveitamento na respectiva área de atuação.

Atualmente, as atividades para capacitação que vêm sendo ofertadas são de Apoio à Educação Infantil e Creche, Apoio à Inclusão Escolar, Auxiliar Administrativo, Agente de Tecnologia e Apoio aos cuidados à criança e adolescente.

A bolsa

O participante do Programa Novo Cidadão passa por avaliação mensal com relação ao acompanhamento das atividades e, pelo desempenho, faz jus a uma bolsa-auxílio. “Em complemento aos R$ 700,00 mensais referentes à bolsa, àqueles que possuem despesas de deslocamento ainda é concedido o auxílio-transporte no valor de R$ 100,00 mensais, pagos em conjunto com a concessão da bolsa. Além disso, o participante também tem direito a seguro contra acidentes pessoais”, explica a prefeita Manoela Peres.

Para participar do Programa Novo Cidadão o interessado deve residir, pelo período mínimo de cinco anos, no município de Saquarema; ter idade entre 18 e 29 anos, ou superior a 50 anos; possuir ensino médio completo; e estar desempregado no momento da adesão ao Programa. Terão prioridade para participar os beneficiários de programas de transferência de renda ou auxílios municipais, estaduais ou federais; e aqueles que pertencerem a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, cuja renda mensal seja de até dois salários mínimos; e os que estão na busca da sua primeira oportunidade.