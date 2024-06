Prefeitura de Saquarema participa do II BIM Fórum Conference - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/06/2024 11:25

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras, participou, nos dias 27 e 28 de maio, do II BIM Fórum Conference – Brasil 2024, realizado no World Trade Center, em São Paulo, com o tema “O BIM avança. A transformação continua”. O Building Information Modeling (BIM) é uma metodologia que utiliza representações digitais e tridimensionais das características físicas e funcionais de edificações, revolucionando a forma de conceber, executar e gerenciar projetos.

Referência no setor, o evento reuniu gestores, investidores, órgãos públicos, projetistas, fabricantes de materiais, desenvolvedores de software, acadêmicos e profissionais interessados nas últimas tendências e inovações em BIM, além de especialistas renomados e líderes da área para compartilhar conhecimentos valiosos.A secretária municipal de Obras Públicas de Saquarema, Priscilla Barroso, esteve presente no evento junto com técnicos de sua secretaria e da Secretaria Municipal de Urbanismo. Eles trocaram experiências com representantes de órgãos públicos e privados sobre a implantação do BIM no município.“O objetivo deste fórum é fomentar o uso da Metodologia BIM em projetos, especialmente nas obras públicas, em consonância com a Nova Lei de Licitações e Contratos, que prefere licitações de projetos em BIM”, afirmou a secretária.Durante o evento, houve também uma reunião produtiva na Secretaria de Infraestrutura e Obras de São Paulo, com o Secretário Marcos Monteiro e seus engenheiros, além do presidente da SPObras, Taka Yamauchi. Nesta reunião, foram discutidos os desafios e soluções na implementação do BIM na SIURB e na SPObras, trazendo informações e ideias que contribuirão para o avanço do Grupo de Trabalho BIM da Secretaria de Obras Públicas.