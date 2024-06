Estácio vai inaugurar neste sábado (8) seu mais novo polo de educação a distância em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 07/06/2024 17:10

Saquarema - A instituição de ensino superior Estácio vai inaugurar neste sábado (8), seu mais novo polo de educação a distância em Saquarema. Pronto para receber os alunos, o novo Polo da Estácio em Gravatá possui mais de 2 mil m² e está localizado em uma região estratégica da cidade, na Cidade da Educação, antigo Campo de Aviação, na Rua Gil Arbues Pereira, s/n°, no Bairro Gravatá. A solenidade de inauguração será realizada às 10 horas.

A Estácio

No Polo da Estácio, os alunos poderão contar com uma instituição reconhecida pela excelência acadêmica e compromisso com a ascensão social e a empregabilidade de seus estudantes. Para os alunos formados, possuir um diploma de graduação ou um certificado de pós-graduação reconhecido nacionalmente é um grande diferencial no mercado de trabalho. Por meio do Programa Conexão Universitária, da Prefeitura de Saquarema, o novo espaço de ensino chega à região com cursos de pós-graduação presenciais nas áreas de gestão e direito, além de dezenas de opções em cursos de graduação.

“Nossa Instituição é fortemente reconhecida no mercado nacional pela qualidade e modernidade do ensino e por formar profissionais capacitados. Temos também um modelo de ensino inovador e de qualidade atestada pelo Ministério da Educação. Estamos felizes em trazer para a população de Saquarema um espaço moderno, que vai contribuir ainda mais para o desenvolvimento da região”, comemora Leonardo Jannotti, diretor da Área Leste da Estácio no Rio de Janeiro.

A inauguração do Polo da Estácio em Gravatá é resultado de um trabalho contínuo, sempre visando oferecer melhores condições de infraestrutura, segurança, transporte e serviço para seus alunos. “Por meio de uma parceria com a Prefeitura de Saquarema, a Estácio já recebia os estudantes da cidade nas suas unidades de ensino em Cabo Frio e Niterói. Acreditamos no potencial de Saquarema e estamos muito felizes, pois, a partir de agora, a população terá a oportunidade para investir nos estudos mais perto de casa”, reforça Jannotti.

Polo educacional

“Além das bolsas de estudos do Programa Conexão Universitária, um compromisso que a Prefeitura firmou com as instituições é de que elas abram campus aqui na cidade. Estamos transformando Saquarema em um importante polo educacional do nosso Estado. Daqui, sairão diversos alunos formados e capacitados para o mercado de trabalho”, comemorou a prefeita Manoela Peres.

As atividades do novo polo terão início neste sábado (8), às 10 horas, com a aula inaugural, para mais de 180 estudantes da pós-graduação, que contará com a presença da ex-ginasta Daniele Hypólito. O evento, promovido pelo Polo Estácio em Gravatá em parceria com o Instituto Yduqs, é direcionado aos alunos da Instituição.