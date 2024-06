Prefeitura de Saquarema inaugurou o novo Centro Odontológico Municipal nesta quarta-feira (5) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/06/2024 22:18

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema inaugurou, nesta quarta-feira (5), o novo Centro Odontológico Municipal. A unidade funciona na Rua Professor Souza, nº 5, no Calçadão de Bacaxá e representa um grande passo na ampliação dos cuidados em saúde bucal no município, reunindo ações e serviços da Odontoclínica e do Centro de Especialidades Odontológicas.

Antes da inauguração do novo espaço, o município contava com 12 profissionais especializados divididos em 6 especialidades, com uma média de 520 atendimentos mensais, mais 80 atendimentos por especialidade. Os atendimentos eram feitos na Odontoclínica Dr. Drude, no bairro Porto da Roça, e no Centro de Especialidades Odontológicas, que funcionava na Policlínica de Bacaxá. Agora, com a inauguração do novo Centro Odontológico, a Prefeitura vai dispor de 17 profissionais especializados divididos em 7 especialidades. A média de atendimentos saltará dos 520 para 940 atendimentos por mês. Já nas especialidades, o município passará a ofertar 134 atendimentos. Isso representa um aumento de 60% dos serviços ofertados à população.Uma das novidades dessa ampliação é a inclusão dos serviços de próteses na rede municipal. Além disso, o novo Centro Odontológico também realizará exames de imagem (raio x), indispensáveis para a eficácia do tratamento bucal.“Uma boa saúde começa pela saúde bucal. Ela é necessária para prevenir infecções e o agravo de algumas doenças, como doenças autoimunes, diabetes e anemia, que podem piorar com a má higiene oral. Por isso, estamos investindo cada vez mais nesse setor, resultando na redução de doenças e melhoria da saúde. Além desse novo centro odontológico, temos equipamentos de saúde bucal nos postos de Estratégia de Saúde da Família, ampliando ainda mais a oferta de vagas para a nossa população”, afirmou a prefeita Manoela Peres.Para ser atendido no Centro de Especialidades Odontológicas, o morador deverá procurar o posto de Estratégia de Saúde da Família do seu bairro que fará a primeira consulta e avaliação, e caso necessário, encaminhará o paciente para tratamento de acordo com a especialidade. Já os moradores que não possuem ESF no seu bairro deverão procurar o novo Centro Odontológico, no Calçadão de Bacaxá, passar por avaliação básica e, caso necessário, serão encaminhados para o CEO. O atendimento da Odontoclínica é de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Já o CEO funciona das 8h às 17h.