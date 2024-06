Prefeitura de Saquarema abriu novas inscrições para o Programa Conexão Universitária - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 08/06/2024 09:55

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, abriu novas inscrições para o Programa Conexão Universitária (COUNI). Nesta etapa, 1 mil bolsas de estudo estão sendo oferecidas pelo município para moradores que queiram ingressar em uma Universidade. Desse total, 900 vagas são para a modalidade presencial e 100 vagas para a modalidade EAD Síncrono, ensino a distância no qual professor e aluno dividem o mesmo espaço virtual, em tempo real, durante a aula, através de tecnologia digital.

Nesta rodada de inscrições, há vagas para a Universidade de Vassouras, Universidade Estácio de Sá, Faculdade Anhanguera, Universidade Veiga de Almeida e Fundação Educacional Serra dos Órgãos. A lista completa dos cursos e vagas disponíveis está no Anexo III do Edital de abertura 006/2024 , cuja leitura, antes da inscrição, é de extrema importância para os candidatos.

Como participar

Para participar do programa é necessário morar em Saquarema há mais de cinco anos, além disso, é fundamental que a renda per capita não exceda dois salários-mínimos por membro da família, exceto para o curso de graduação em medicina, que tem 15 vagas a ele destinadas nesta rodada de inscrições.

As inscrições podem ser feitas no Portal COUNI ou na sede do programa que fica na Avenida Saquarema, nº 05 - Porto Novo, próximo ao Lake’s Shopping, até às 17h do dia 25 de junho. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.