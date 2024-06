Prefeitura de Saquarema realiza a campanha Junho Vermelho de conscientização sobre a doação de sangue - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realiza a campanha Junho Vermelho de conscientização sobre a doação de sangueDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/06/2024 12:27

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está realizando a campanha Junho Vermelho, que tem como objetivo a conscientização sobre a doação de sangue. Essa Campanha visa promover a doação de sangue voluntária e tem como data principal o dia 14 do mês, quando é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue, data instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Ao longo do mês, a Secretaria Municipal de Saúde promoverá diversas ações sobre doação de sangue, formação de multiplicadores, de organizadores de grupos de doação e distribuição de materiais educativos em parceria com a equipe do projeto Sangue Bom Saquarema. A Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, mantém uma unidade transfusional no Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, na Cidade da Saúde, que é a responsável por fazer a gerência de todos os pedidos de doação de sangue na cidade.

Quem pode doar

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. Devem portar, ainda, um documento de identidade do responsável. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Quem teve gripe deve aguardar 15 dias após o desaparecimento dos sintomas para poder doar sangue. Quem teve covid-19 deve aguardar 10 dias após o fim dos sintomas, desde que sem sequelas. Se assintomático, o prazo é contado da data de coleta do exame. Pacientes diagnosticados com dengue clássica devem aguardar 30 dias para se candidatar à doação de sangue. Para a dengue hemorrágica, o prazo é de seis meses.

Objetivando manter os estoques em níveis seguros, o Hemolagos precisa de uma média de 20 doações de sangue por dia. A unidade atende a todos os hospitais da Região dos Lagos e reforça a necessidade da doação voluntária de sangue para atender possíveis emergências. Em uma doação, são retirados de 400 a 450 mililitros de sangue, quantidade que o organismo de uma pessoa saudável repõe em, no máximo, 15 horas.

Para agendar a doação, o morador deve entrar em contato com a Agência Transfusional, pelo telefone (22) 3199-9040 (ramal 9267) e (22) 97400-8285. O transporte é gratuito e oferecido sempre às quintas-feiras, com saída às 8h, da Cidade da Saúde, e às 08h15, do Trevo da Estrada de Latino Melo, em direção ao Hemolagos, na cidade de Cabo Frio.