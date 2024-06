Teatro Mário Lago, em Saquarema, recebe "Allan Kardec - Um Olhar para a Eternidade" - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago, em Saquarema, recebe "Allan Kardec - Um Olhar para a Eternidade" Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/06/2024 09:48

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago de Saquarem receberá, no próximo sábado (15), às 18h30, o espetáculo "Allan Kardec - Um Olhar para a Eternidade", sobre a vida e obra do pedagogo, gramático, tradutor, linguista e filósofo francês Hippolyte Léon Denizard Rivail (1804-1869), que adotou o pseudônimo Allan Kardec em sua missão enquanto precursor do espiritismo.

Sob a direção de Ana Rosa, uma das maiores atrizes do país, o espetáculo pretende alcançar um público eclético, formado por simpatizantes dos assuntos espirituais, por aqueles que buscam respostas às suas indagações e por pessoas que simplesmente acreditam na eternidade da alma. Nesta peça, a curiosidade pelos assuntos espirituais está ligada ao objetivo da equipe em contar boas histórias, de fazer um bom espetáculo e atender ao público que procura um trabalho sério e verdadeiro.



(22) 98164-9893. A classificação etária do espetáculo é de 12 anos. Os ingressos podem ser adquiridos via Sympla ou diretamente com a produção, pelo WhatsApp(22) 98164-9893. A classificação etária do espetáculo é de 12 anos.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Avenida Cel. Madureira, nº 77 - térreo, no prédio da Prefeitura, no Centro de Saquarema.