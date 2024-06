Prefeitura de Saquarema oferece castração gratuita para cães e gatos - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/06/2024 15:07

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, segue com as cirurgias de castração em cães e gatos do município. Todo o procedimento é gratuito e realizado nas unidades da SMDA em Sampaio Corrêa, Bonsucesso e no Castramóvel.

Atualmente, a Prefeitura de Saquarema oferece o serviço de castração nas seguintes unidades: Clínica Veterinária de Sampaio Corrêa (Rodovia Amaral Peixoto, km 52, em Sampaio Corrêa); Clínica Veterinária de Bonsucesso (Rodovia Amaral Peixoto, km 73, em Bonsucesso); e Unidade Móvel de Esterilização, o Castramóvel, que neste mês está baseado no bairro de Vilatur, na Rua Praia Ponta de Itapajá, ao lado do posto de Estratégia de Saúde da Família. As três unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Para realizar o procedimento, é necessário agendamento prévio por meio do formulário disponível no link . Caso o morador queira entrar em contato com as clínicas veterinárias, os telefones são: Clínica Veterinária de Sampaio Corrêa – (22) 99733-4934; Clínica Veterinária de Bonsucesso – (22) 99819-9813; e Castramóvel – (22) 99790-2767.

Os benefícios da Castração

A castração consiste em um procedimento cirúrgico que tem como objetivo a esterilização do animal através da retirada das gônadas masculinas (testículos) nos machos e das gônadas femininas (ovários) nas fêmeas. Dessa forma, cães e gatos deixam de se reproduzir, o que permite um controle ético da população animal, além de ser uma forma de se evitar a incidência de doenças do trato reprodutivo.

De acordo com as boas práticas veterinárias, o ideal é que as fêmeas sejam submetidas ao procedimento antes da apresentação do primeiro cio e, assim, proporcionar uma incidência menor da ocorrência de neoplasia mamária (tumor de mama), além de evitar que cadelas e gatas apresentem infecção uterina. Já nos indivíduos machos, também há benefícios, como a redução da incidência de alterações na próstata, processos inflamatórios e neoplasias, além de minimizar as disputas por fêmeas com o objetivo de acasalamento, o que muitas vezes acarreta lesões graves e sequelas nos animais.

“A castração traz, ainda, benefícios de ordem social, já que os animais que possuem o hábito de ir para a rua, após a castração, diminuem as escapadas. Em decorrência disso o número de atropelamentos e aquisição de doenças infectocontagiosas diminuem”, informou o secretário municipal dos Direitos dos Animais, Dr. Kaio Ferreira.

A castração não muda a personalidade dos animais nem reduz seu nível de atividade ou capacidade de vigilância. O procedimento também não representa qualquer tipo de mutilação ou oferece risco à saúde do animal. Ao contrário, é um ato de amor e cuidado.