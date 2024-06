Saquarema realizará a primeira edição da Exposição do Cavalo Pampa em julho - Divulgação/ABCPampa

Publicado 28/06/2024 17:20

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, realizará a primeira edição da Exposição do Cavalo Pampa. O evento, com entrada gratuita, ocorrerá de 5 a 7 de julho, no Parque de Exposições de Sampaio Corrêa, na Rodovia Amaral Peixoto, km 52. Junto com a Exposição, outros dois eventos movimentarão a área do parque: a Festa do Milho e a Feira do Produtor Rural.

O cavalo Pampa é uma raça de cavalos originária do Brasil e que, a exemplo da raça American Paint Horse, recebeu este nome devido à sua característica pelagem malhada, conhecida como pelagem pampa, conjugada com as pelagens sólidas contidas no regulamento, sendo que o animal deve ter no mínimo uma área de pelos brancos sobre a pele despigmentada medindo em torno de 100 cm², podendo ser composta de, no máximo, duas manchas formando a área total. Os machos devem possuir altura mínima de 1,45m na cernelha; enquanto as fêmeas devem possuir altura mínima de 1,40 na cernelha. O peso médio de um cavalo Pampa é cerca de 500 kg.O Pampa conquistou fama mundial ao desempenhar seu papel nos filmes americanos de western, envolvendo combates entre o exército e os índios. Montados pelos nativos, geralmente a pelo, estes cavalos coloridos ainda hoje encantam os olhares de milhões de telespectadores em todo o mundo, seja pela beleza de sua pelagem e conformação, ou pela coragem, velocidade e agilidade. De acordo com a empresa carioca Canal Business, que atua na realização de leilões de animais, entre eles equinos, atualmente os preços para um cavalo Pampa de passeio varia entre R$ 5 mil e R$ 20 mil reais."Estamos iniciando um calendário de atividades no Parque de Exposições para que o espaço funcione ao longo de todo o ano. Essa primeira edição da Exposição de Cavalo Pampa coloca Saquarema no hall de destaque das cidades que promovem feiras e encontros equinos no Brasil. Além da exposição, teremos diversas provas e apresentações ao longo do final de semana", comentou o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, Wellington Magalhães.Além da Exposição do Cavalo Pampa, a Secretaria Municipal de Agricultura realizará no sábado, 06, das 09h às 22h, a primeira edição da Festa do Milho. Barracas com comidas típicas, shows e apresentações culturais, espaço de artesanato e muitas outras atrações estarão disponíveis na área do Parque de Exposições. Com entrada gratuita, o evento celebrará a cultura do milho em nossa cidade.O milho é a mais importante planta comercial com origem nas Américas. Há indicações de que sua origem tenha sido no México, na América Central, ou no Sudoeste dos Estados Unidos. A importância econômica do milho é caracterizada pelas diversas formas de sua utilização, que vão desde a alimentação animal até a indústria de alta tecnologia. Na realidade, o uso do milho em grãos como alimentação animal representa a maior parte do consumo mundial desse cereal, chegando a cerca de 70%. Apesar de não ter uma participação muito grande no uso de milho em grão, a alimentação humana, com derivados de milho, constitui fator importante de uso desse cereal em todo o planeta.No domingo (7), das 9h às 14h, último dia da Exposição do Cavalo Pampa, será a vez dos produtores rurais e agricultores familiares comercializarem os produtos produzidos e cultivados em Saquarema, com a edição mensal da Feira do Produtor Rural sendo realizada no distrito de Sampaio Corrêa."As feiras são importantes fontes de renda porque oferecem a oportunidade para os agricultores e agricultoras, ajudando-os com a autonomia financeira. Estamos muito felizes em realizar essa ação que fortalece os pequenos produtores da nossa cidade. Além disso, existe um papel importante na cooperação entre os agricultores, consumidores e poder público, buscando a valorização do produtor e da produção agrícola local", complementou o secretário Wellington.A Feira do Produtor é parte de um conjunto de ações e programas da Prefeitura de Saquarema que envolve o diagnóstico da unidade produtiva, o preparo da terra, acompanhamento técnico, escoamento da produção e comercialização. A realização das feiras, sejam as edições mensais do Produtor Rural, ou as semanais das feiras livres da Vila, Jaconé e Bacaxá, contribuem para aumentar as oportunidades de trabalho e renda das famílias envolvidas.