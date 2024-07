Saquarema Bodyboarding Pro 2024 vai acontecer de quinta-feira (18) a domingo (21) na Praia da Vila - WSL

Saquarema Bodyboarding Pro 2024 vai acontecer de quinta-feira (18) a domingo (21) na Praia da VilaWSL

Publicado 11/07/2024 21:57 | Atualizado 11/07/2024 22:07

Saquarema - A cidade de Saquarema vai receber na próxima semana a última etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding. O Saquarema Bodyboarding Pro 2024 acontecerá entre quinta-feira (18) e domingo (21), na Praia da Vila.

O evento é fruto de uma colaboração entre a Confederação Brasileira de Bodyboard (CBRASB) e a Prefeitura de Saquarema, marcando o retorno do circuito à cidade depois de 37 anos. O lendário Redley de 1987, que acontecia anualmente e era considerado uma etapa do campeonato brasileiro, foi o último evento de tal magnitude.



O Saquarema Bodyboarding Pro 2024 contará com diversas ações, incluindo a limpeza das áreas do evento, uma grande aula de Bodyboarding liderada pela Associação de Bodyboarding de Saquarema e por Neymara Carvalho, pentacampeã mundial, além da competição que reunirá os melhores bodyboarders do país nas ondas da Praia da Vila.



A competição aguarda cerca de 60 competidores nas categorias profissional masculino, feminino e PCD. A premiação, a mais alta do circuito, totalizará R$ 60 mil, que serão distribuídos entre os vencedores.



O Saquarema Bodyboarding Pro 2024 definirá o campeão brasileiro da categoria profissional masculina que ganhará uma viagem para a competição chilena do Mundial de Bodybaord em 2025.