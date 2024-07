Jararaca é resgatada pela Guarda Ambiental de Saquarema - Divulgação/Guarda Ambiental de Saquarema

Publicado 16/07/2024 19:02

Saquarema - A Guarda Ambiental de Saquarema resgatou, na noite do último domingo (14), uma serpente em uma residência no bairro Madressilva. O animal era uma jararaca jovem, com 57 centímetros de comprimento, e foi encontrada por um morador no quintal da residência no meio de brinquedos de criança.

Segundo o coordenador da Guarda Ambiental, possivelmente, a serpente saiu de dentro da mata que fica em frente a residência.

O animal passou por avaliação e contatou-se que estava em boa saúde. A jararaca foi solta em uma área de preservação ambiental no município.