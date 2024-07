Terceiro final de semana do Arraiá da Vila de Saquarema começa nesta sexta-feira (19), às 19h - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/07/2024 16:22

Saquarema - O terceiro final de semana do Arraiá da Vila começa nesta sexta-feira (19), a partir das 19h, com diversas atrações para todos os públicos. A festa acontece na área do Campo de Aviação, no Centro de Saquarema. A entrada é gratuita.

Com uma extensa programação festiva e cultural, o evento conta com barracas de comidas típicas e de artesanato, brincadeiras, grande fogueira artificial com cerca de 10 metros de altura, apresentação de danças típicas com alunos das escolas municipais e grupos juninos convidados, além de vários outros itens característicos que serão instalados no local, como enfeites temáticos, celebrando a cultura caipira na cidade. A estrutura do Arraiá tem, aproximadamente, 8 mil metros quadrados de área útil.

O Arraiá da Vila é realizado sempre às sextas-feiras, sábados e domingos. A programação completa desse terceiro final de semana de festa pode ser conferida a seguir:



Sexta-feira (19)

19h: Trio Forrozeiros do Nordeste

Escolas Locais

21h: Quadrilha convidada Rio

21h30: Quadrilha convidada Rio

22h: Trio Forrozeiros do Nordeste

23h: Raiz do Sana



Sábado (20)

19h: Trio Forrozeiros do Nordeste

19h30: Escolas locais

20h30: Quadrilha convidada Rio

21h: Quadrilha convidada Rio

22h: Trio Forrozeiros do Nordeste

23h: Cátia Valois



Domingo (21)

15h: Arraiá infantil com a Turma da Tia Carol

17h: Marcinho Furacão

18h10: Alessandro do Forró – O Quebra na Madeira

19h40: Trio Forrozeiros do Nordeste

21h: Quadrilha convidada Rio

22h: Os 3 da Aldeia