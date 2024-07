Marinha do Brasil emite alerta de ressaca no mar e poderá atingir Saquarema nesta terça-feira (30) - WSL

Marinha do Brasil emite alerta de ressaca no mar e poderá atingir Saquarema nesta terça-feira (30)WSL

Publicado 29/07/2024 16:17

Saquarema - A Marinha do Brasil emitiu um comunicado, no último domingo (28), informando que a passagem de uma frente fria poderá provocar ressaca na faixa litorânea do estado do Rio de Janeiro, atingindo a cidade da Saquarema e a Região dos Lagos. A ressaca está prevista para ter início na tarde desta terça-feira (30) e fim na manhã de quinta-feira (1°).

Segundo a Marinha do Brasil, as ondas podem alcançar até 2,5 metros de altura. A frente fria poderá provocar ainda ventos de direção Sudoeste a Sul e intensidade de até 60 km/h (33 nós), entre as noites desta segunda-feira (29) e terça-feira (30).