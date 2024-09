Mico-leão-dourado resgatado pela Guarda Ambiental de Saquarema é solto na Região dos Lagos - Divulgação/Guarda Ambiental de Saquarema

Publicado 10/09/2024 22:05

Saquarema - O Instituto BW, em parceria com a Guarda Ambiental de Saquarema, Universidade de Vassouras (UniVassouras), Associação do Mico-Leão-Dourado (AMLD), Instituto Estadual do Meio Ambiente (INEA), ICMBio/CPB (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiras) e Centro de Primatologia do Rio de Janeiro (CPRJ) realizaram, na última quinta-feira (5), a soltura de um mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia) na Região dos Lagos.



O animal tinha sido resgatado pela Guarda Ambiental de Saquarema no dia 28 de julho, estava debilitado e foi encaminhado para cuidados veterinários no Instituto BW.

“Para o IBW, é uma satisfação poder atuar junto com outras instituições, tanto na parte veterinária como em outras frentes de trabalho, em prol deste animal tão ameaçado. Não mediremos esforços para isso”, afirmou a veterinária Paula Baldassim.

O professor e pesquisador da faculdade de ciências médicas de Maricá, Daniel Pereira, espera que o animal possa ser integrado a um grupo que já reside no local e que, juntamente aos parceiros dessa operação, fará o monitoramento e acompanhamento dos indivíduos da espécie para garantir a conservação desses animais.

A médica veterinária do CPRJ/INEA, Silvia Bahadian Moreira, ressalta sobre a importância do trabalho de resgate da Guarda Ambiental de Saquarema e da integração entre as instituições para dar o melhor atendimento ao animal e melhor encaminhamento possível.

Segundo Jefferson Pereira, coordenador da Guarda Ambiental de Saquarema, o momento da soltura é muito gratificante. "É aqui que sabemos que através da união entre as instituições sérias somos capazes de cumprir uma missão como essa e quem sai ganhando é o meio ambiente", disse.

O mico-leão-dourado é um primata ameaçado de extinção e espécie endêmica do estado do Rio de Janeiro. A espécie está incluída no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica e da Preguiça de Coleira (PAN-PPMA), que é uma política pública de Conservação elaborada pelo CPB/ICMBio (Centro de Pesquisa e Conservação dos Primatas Brasileiros), além de ser uma espécie protegida pela Lei de Proteção a Fauna (Lei 5.197 de 3 de janeiro de 1967).