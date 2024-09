STF decide a favor da prefeita de Saquarema - Reprodução/Instagram

STF decide a favor da prefeita de Saquarema Reprodução/Instagram

Publicado 27/09/2024 21:58

Saquarema - O Supremo Tirbunal Federal (STF) decidiu, nesta sexta-feira (27), por unanimidade, a favor da prefeita de Saquarema, Manoela Peres, no processo que determinou o seu afastamento por alguns dias no mês de agosto. Os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin e André Mendonça votaram favorável a prefeita. O ministro Gilmar Mendes não fundamentou o voto, apenas acompanhou o relator Dias Toffoli.

O ministro Dias Toffoli por liminar já tinha determinado o seu retorno ao cargo após a prefeita ter sido afastada no mês passado após uma decisão liminar solitária do desembargador Marco Antônio Ibrahim, que também tornou os bens dela indisponíveis. Com o afastamento da prefeita, quem assumiu a prefeitura de Saquarema foi o vice-prefeito, Rômulo Gomes.

Com a decisão do STF favorável a prefeita, Manoela Peres poderá concluir o seu segundo mandato.