Richard Silva é atleta de fisioculturismo e morador de SaquaremaReprodução/Instagram

Publicado 04/10/2024 12:02

Saquarema - O atleta de fisioculturismo, Richard Silva, natural de Saquarema, na Região dos Lagos, conquistou o primeiro lugar em duas categorias da competição Muscle Content - Rio Pro 2024, a maior competição do Rio de Janeiro, no último final de samana. Elefoi campeão nas categorias Junior e Open A de Mens Physique.

A competição aconteceu na Barra da Tijuca, na capital do Rio de Janeiro, no último sábado (28).



Nas últimas competições, Richard Silva vem se destacando na área do fisiculturismo representando a cidade de Saquarema.