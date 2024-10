Transporte público será grátis no dia das eleições - Foto: Divulgação

Transporte público será grátis no dia das eleiçõesFoto: Divulgação

Publicado 03/10/2024 13:10 | Atualizado 03/10/2024 13:10

Saquarema - Por meio de decreto publicado no Diário Oficial no dia 02 de Outubro de 2024, o Município determinou a circulação de 100% da frota da cidade de forma gratuita com objetivo de incentivar o comparecimento da população no dia das eleições municipais. A medida leva em consideração o artigo 24 da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 23.736, de 23 de fevereiro de 2024.

“Garantir o direito de ir e vir em dia de eleição é dar ao povo o exercício das funções de sustentam a democracia”, declarou a Prefeita Manoela Peres.

De acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, no próximo domingo, 86.973 eleitores de Saquarema conhecerão o(a) próximo(a) governante da cidade pelos próximos 4 anos e os 13 vereadores que vão constituir o legislativo.