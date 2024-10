Teatro Mário Lago, em Saquarema, receberá espetáculos de teatro, dança e música neste fim de semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago, em Saquarema, receberá espetáculos de teatro, dança e música neste fim de semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/10/2024 19:32

Saquarema - Neste final de semana, o Teatro Municipal Mário Lago, em Saquerema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, receberá três espetáculos, com apresentações de dança, teatro e música.

Dança



Na sexta-feira (18), será apresentada a 6ª Mostra Arte e Dança da Cultura Cigana. Com classificação livre, o espetáculo terá início às 19 horas e trás apresentações de dança com diversas vertentes da cultura cigana de todo o mundo. Coordenados por Heloísa Helena, tem participações de grupos de dança da cidade de Saquarema e do estado do Rio de Janeiro. A Mostra tem como objetivo disseminar a cultura dos povos ciganos através da dança, mostrando o quanto é rica em cultura.



Os ingressos para a Mostra de Dança custam R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia entrada) e podem ser adquiridos no Restaurante Aloha Sushi (em frente à delegacia) e na Loja Arte Mística (em frente ao Bassamar, em Bacaxá).

Teatro



Já no sábado (19), às 18h30, é a vez do espetáculo "Chico Xavier em Pessoa". Em meio a uma série de homenagens póstumas a duas décadas de ausência física de Francisco Cândido Xavier, que desencarnou no dia 30 de junho de 2002, aos 92 anos, o mais bem-sucedido ator e produtor da dramaturgia kardecista no país retorna aos palcos emprestando seu vasto ferramental cênico ao homem que psicografou mensagens do além para centenas de pessoas desejosas por acolhimento e carinho.



A direção é de Rogério Faria Jr. e o texto é do crítico de cinema Rodrigo Fonseca. Renato Prieto encarna Chico. Vozes de diferentes estrelas do teatro e da dublagem vão dar voz aos curiosos que interpelam o médium em busca de conforto e paz acerca do futuro, do hoje, do ontem, do sempre.



Os ingressos custam R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia entrada) e R$ 45,00 Social (limitado) + 1kg de alimento. Para adquirir as entradas, compre pelo WhatsApp no número (22) 98164-9893.

Teatro

Encerrando o fim de semana, no domingo (20), a partir das 17 horas, a Orquestra Municipal vai realizar um grande espetáculo que reunirá clássicos da música e sucessos do cinema.



O espetáculo “Orquestra Saquarema vai ao Cinema”, sob regência do Maestro Heloisio Costa, conta com 42 músicos apresentarão clássicos e sucessos que fizeram parte de diversas trilhas sonoras do cinema mundial. A entrada é gratuita e a classificação etária é livre para todos os públicos.